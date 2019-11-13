Заочно арестованный за вымогательство журналист «Росбалта» рассчитывает на поддержку Интерпола в Латвии​​​​​​​

Журналист информационного агентства «Росбалт» Александр Шварев, обвиняемый в клевете и вымогательстве, убежден, что Интерпол ответит на запрос российских властей отказом и не выдаст его в рамках расследования уголовного дела.

Находящийся якобы на лечении в Риге журналист ИА «Росбалт» Александр Шварев заочно арестован Тверским судом Москвы в рамках дела о вымогательстве у бизнесмена Кенеса Ракишева и клевете на миллиардера Алишера Усманова. Кроме того, журналист был объявлен российскими властями в международный розыск в рамках эпизода с Ракишевым, однако сам Шварев уверен, что Интерпол не пойдет навстречу правоохранителям из России и не выдаст его.

Как сообщает газета «Московский комсомолец», Шварев заявил, что дело в отношении его носит заказной характер, а у следственных органов якобы «нет никаких доказательств». При этом адвокат журналиста Игорь Бушманов рассказал РБК, что Шварев «уже принял меры по получению международной защиты». Карен Нерсисян, второй защитник, заявил, что Шварев намерен обратиться за политическим убежищем к властям Латвии.

Безнаказанность и покровители

Стоит отметить, что это уже не первое дело о клевете и вымогательстве, возбужденное в отношении Александра Шварева из «Росбалта», которые сами гордо называют себя «охотниками за олигархами». Они также отмечают, что судебная система и правоохранительные органы преследуют их за решимость открыто указывать на «темную сторону» людей, обладающих не только деньгами, но и властью.

Однако суть работы Шварева и «Росбалта», как выяснили следователи, заключается в том, чтобы публиковать «компрометирующие» материалы на российских миллиардеров, а после этого требовать у них плату за удаление заведомо ложных сведений.

В интервью Федеральному агентству новостей общественный деятель Александр Малькевич, на примере «раскачки» изданием Северного Кавказа в апреле текущего года выразил мнение, что деятельность «Росбалта» и сотрудников этого агентства является «сознательной информационной кампанией по дестабилизации обстановки».

Но за распространением фейковых публикаций, которые могут быть частью масштабной информационной войны, всегда стоят те, кто «заказывает музыку». Абсолютная уверенность Александра Шварева в безнаказанности и поддержке со стороны латвийских властей, недвусмысленно намекает на то, что за ним, как и за самим «Росбалтом», могут стоять влиятельные представители западного мира, которые и решают, каким государствам и каких именно преступников будет выдавать Интерпол.