Обвиненный в домогательствах к студентам Вишневский продолжит преподавать до конца семестра

Санкт-Петербург, 13 ноября. Обвиненный в домогательствах к студентам преподаватель кафедры политологии РГПУ имени Герцена Борис Вишневский не будет присутствовать на «разговорах» со студентами, сообщили в пресс-службе учебного заведения. При этом он продолжит вести занятия до конца семестра.

Ректор вуза пригласил студентов и выпускников, которые считают себя жертвами непозволительного поведения Вишневского, на беседу.

«Ректор РГПУ приглашает студентов, а также тех выпускников герценовского университета, которые обвиняют Бориса Вишневского в якобы имевших место нарушениях этических норм, на личный прием», — говорится в сообщении.

Руководство факультета приняло решение о дополнительных контрольных посещениях занятий Вишневского, однако учебная нагрузка с него не снимается — обвиненный в домогательствах преподаватель продолжит вести занятия до конца семестра.

В еще одном письме утверждается, что преподаватель Вишневский на этой встрече присутствовать не будет. При этом, по данным «Политэксперта», преподаватель кафедры политологии участвовал в подобных «разговорах» декана Воронцова с группой учащихся.

«Ни один из обучающихся обвинения, похожие на изложенные в опубликованном ранее письме, не подтвердил», — сообщили после этого представители университета.

Ранее петербуржцы написали петицию, призвав правоохранительные органы проверить информацию о сексуальных домогательствах со стороны преподавателя после того, как одна из его бывших студенток написала письмо с соответствующей жалобой. По словам девушки, Вишневский прибегал к сексуальному домогательству по отношению к ней и и еще четырем девушкам.