Москва, 13 ноября. Сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан» возник в 2014 году, после того, как боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) провозгласили псевдохалифат на территории Сирии и Ирака.

В настоящее время лагерь беженцев продолжает свое существование на территории сирийской провинции Хомс. Лагерь находится на территории 55-километровой «зоны безопасности», которая создана вокруг американской военной базы «Ат-Танфа». По данным ООН, в 2018 году на территории лагеря «Эр-Рукбан» находились около 50 тысяч беженцев. При этом американские военные используют беженцев в лагере «Эр-Рукбан» в качестве живого щита.

13 ноября Фонд исследований проблем демократии (ФИПД) представил доклад, в котором рассказывается о ситуации в сирийском лагере беженцев «Эр-Рукбан». В основу доклада легли сведения, полученные от сирийских беженцев, которым удалось покинуть лагерь «Эр-Рукбан».

Глава ФИПД, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев смог лично побывать в лагере «Эр-Рукбан», где собственными глазами увидел страдания беженцев, которые оказались заложниками американских военных на своей родной земле. Григорьев подчеркнул, что ответственность за ситуацию в лагере «Эр-Рукбан» полностью лежит на американской стороне.

«У нас есть свидетели, которые говорят, что в этом лагере присутствуют боевики ИГ. Благодаря усилиям РФ многих беженцев удалось вывести. На протяжении многих лет был массовый террор, чтобы они не уезжали оттуда. Уехать можно было только за большой выкуп», — пояснил глава ФИПД.

По его словам, мирные жители Сирии, ставшие узниками американского лагеря, вынуждены жить в нечеловеческих условиях. Жители лагеря не имеют доступа к медицинской помощи. Кроме того, беженцы не получают в необходимом объеме чистую питьевую воду и продукты питания. При этом в лагере хозяйничают террористы ИГ, которые насилуют женщин и блокируют выход беженцев, требуя выкуп за возможность покинуть «Эр-Рукбан», передает «Политика Сегодня».

По словам Григорьева, в ООН знают о ситуации в лагере «Эр-Рукбан». По словам главы фонда, только в 2019 году он трижды выступал на площадках ООН в Берлине, Лондоне и Париже.

«Наш голос находит понимание в зарубежных экспертных политических кругах. Нашу силу воспринимают официальные представители стран», — отметил Григорьев.

К настоящему моменту благодаря совместным усилиям властей Сирии и России из лагеря удалось вывести более 13,5 тысячи беженцев. Сейчас они находятся в центры временного размещения, которые расположены в провинциях Хомс и Дамаск. Бывшие узники «Эр-Рукбана» обеспечены продуктами питания, квалифицированной медицинской помощью и предметами первой необходимости.

1 Организация запрещена на территории РФ.