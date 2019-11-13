Росстат заявил о росте экономики РФ почти в два раза

Москва, 13 ноября. Экономика РФ выросла на 1,7% в третьем квартале 2019 года. Соответствующие данные передает Росстат, специалисты которого сравнили показатели текущего года с прошлогодними.

Так, рост российской экономики за девять месяцев 2019 года составил 1,1%, а за третий квартал — 1,7%. В первом квартале текущего года ВВП вырос на 0,5%. Как отмечают специалисты, это предварительная оценка. В Минэкономразвития сообщили, что в IV квартале 2019 года ожидается сохранение темпов роста экономики приблизительно на уровне третьего квартала. Это соответствует прогнозу ведомства по росту ВВП в 2019 году.

По ожиданиям Минэкономразвития, рост российской экономики составит 1,3%. Прогнозы Центробанка по данному показателю равны 0,8-1,3%. Счетная палата считает, что рост ВВП составит не более 1%.