В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Киев, 13 ноября. Киев обязательно отреагирует на запуск поездов по Крымскому мосту, заявил так называемый «представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич.

Украинские журналисты поинтересовались у Кориневича, последует ли реакция украинской стороны на запуск железнодорожного движения по мосту, связывающего материковую Россию с Крымом.

«Безусловно, мы отреагируем на это, — ответил он. — Мы знаем об этих инициативах, о соответствующей цене так называемых билетов».

При этом украинец не уточнил, о каких мерах может идти речь. Кориневич убежден, что Крымский мост был построен неправомерно и якобы «наносит определенный экологический вред» региону. Он добавил, что доступ в Крыму за пределами пунктов пропуска «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка» «нарушает украинское законодательство».

Напомним, на прошлой неделе открылась продажа железнодорожных билетов в Крым из Москвы и Петербурга. Поезда начнут курсировать по Крымскому мосту в конце декабря.

Ранее в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс» подчеркивали, что стоимость билетов из Москвы будет начинаться от 2966 рублей, из Петербурга — от 3500 рублей. Около четырех тысяч билетов на поезда в Крым были реализованы в первый день продаж.

Крымский мост — самый протяженный в России. Длина переправы через Керченский пролив составляет 19 километров. Автомобильная часть уже открыта.