Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Бандформирования курдов отказались контролировать пленных боевиков ИГ

79
0 Оставить комментарий

Сирийские курды заявили, что не могут бесконечно держать у себя пленных боевиков ИГ

Дамаск, 13 ноября. Вооруженные формирования сирийских курдов не могут постоянно следить за пленными боевиками «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка). Об этом в среду заявил командующий «Сил демократической Сирии» (SDF) Мазлюм Абди.

Он отметил, что курды ранее обращались к европейским странам с просьбой забрать своих граждан, воевавших на стороне ИГ1, и судить их на своей территории или организовать международный трибунал по Сирии. Однако эти призывы остались неуслышанными.

«Эти обращения связаны с тем, что сирийские курды не смогут держать их здесь и контролировать бесконечно», — подчеркнул Абди.

Командующий СДС добавил, что опасность возвращения боевиков ИГ в Сирию все еще сохраняется, сообщает агентство Firat.

Ранее сообщалось, что из-за попустительства SDF многим боевикам удается сбежать из тюрьмы. Так, например, в октябре из лагеря «Аль-Хол» (провинция Хасака), заполненного пленными террористами «Исламского государства», сбежали несколько жен боевиков. Военный эксперт Александр Перенджиев уверен, что курды отпустили жен террористов по команде из США.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
Источник: Firat
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров