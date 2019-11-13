Бандформирования курдов отказались контролировать пленных боевиков ИГ

Дамаск, 13 ноября. Вооруженные формирования сирийских курдов не могут постоянно следить за пленными боевиками «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка). Об этом в среду заявил командующий «Сил демократической Сирии» (SDF) Мазлюм Абди.

Он отметил, что курды ранее обращались к европейским странам с просьбой забрать своих граждан, воевавших на стороне ИГ1, и судить их на своей территории или организовать международный трибунал по Сирии. Однако эти призывы остались неуслышанными.

«Эти обращения связаны с тем, что сирийские курды не смогут держать их здесь и контролировать бесконечно», — подчеркнул Абди.

Командующий СДС добавил, что опасность возвращения боевиков ИГ в Сирию все еще сохраняется, сообщает агентство Firat.

Ранее сообщалось, что из-за попустительства SDF многим боевикам удается сбежать из тюрьмы. Так, например, в октябре из лагеря «Аль-Хол» (провинция Хасака), заполненного пленными террористами «Исламского государства», сбежали несколько жен боевиков. Военный эксперт Александр Перенджиев уверен, что курды отпустили жен террористов по команде из США.

1 Организация запрещена на территории РФ.