ЕС начнет «выламывать руки» Украине в случае остановки транзита газа, считают в Киеве

В преддверии зимнего сезона аналитики украинского энергорынка активно обсуждают грядущее повышение цен на голубое топливо. По мнению бывшего пресс-секретаря «Нафтогаза Украины» Валентина Землянского, рядовые украинцы вскоре получат резкое повышение цен на газ, что сильно ударит по их карманам. А власти страны, поддерживая проигрышную позицию «Нафтогаза» на переговорах с «Газпромом», даже не могут себе до конца представить масштаб проблем, которые возникнут на Украине после остановки газового транзита из РФ. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

По мнению аналитика энергетического рынка Валентина Землянского, большинство нынешних газовых проблем Украины не имеют ни малейшего отношения к «Газпрому». На фоне того, как «Нафтогаз» подает все новые иски к российскому концерну (последний иск на 12 миллиардов долларов был подан в Международный апелляционный суд в конце октября. — Прим. ФАН), новые власти страны даже не могут себе представить масштабы форс-мажорных ситуаций, связанных с отсутствием поставок газа из РФ. Но если вдруг Украина с начала января решится остановить транзит российского газа через свою территорию из-за отсутствия нового контракта с «Газпромом», то тогда уже Евросоюз начнет жестко «выламывать руки» Киеву, считает аналитик.

«Что будет с транзитом российского газа через территорию Украины, пока не знает никто, — говорит он. — Вторая очередь газопровода «Северный поток», которая сейчас достраивается Россией, значительно сократит объемы транзита газа через территорию Украины. Однако он не может быть введен в строй одномоментно, такого просто не бывает. Поэтому у Украины еще есть время, чтобы попытаться выторговать себе наиболее приемлемые условия по сохранению газового транзита из РФ».

Сегодняшнее руководство «Нафтогаза», оставшееся у руля компании еще со времен Петра Порошенко, в переговорах с Москвой ведет себя неадекватно — так, словно является хозяином положения, отметил Землянский.

«Глава компании Андрей Коболев и его заместитель Витренко пытаются диктовать «Газпрому» какие-то условия, подают миллиардные иски в суды. Все это не способствует нормальному ведению переговоров о сохранении транзита газа. Более того, России уже удалось переманить на свою сторону и наших ближайших соседей. Так, в строительстве «Турецкого потока» принимают активное участие многие восточноевропейские страны, с которыми Киев умудрился за последние годы серьезно испортить отношения».

По словам экс-главы пиар-службы «Нафтогаза», в первую очередь речь идет о Словакии, которую Украина своими непредсказуемыми действиями «буквально заставила включиться в реализацию реверса газа, политически надавив на нее через Брюссель и Вашингтон».

«Также в продолжении «Турецкого потока» на юг Европы участвуют Венгрия, Болгария и Сербия, которые фактически тянут свои газопроводы и интерконнекторы вдоль границ Украины. По сути, наши европейские «партнеры» пытаются исключить Украину из газовой цепочки, минимизировать ее влияние на газораспределение в Евросоюзе. А наши власти спокойно сидят и смотрят на это, надеясь на помощь Вашингтона, Берлина или кого-то еще. Так вот, этой помощи ждать бесполезно. Никто нам в этом не поможет», — говорит эксперт.

Он охарактеризовал политическую составляющую подписания нового транзитного контракта между Киевом и Москвой.

«Без политики решить вопрос по сохранению транзита российского газа через нашу территорию нереально. Судя по последним трехсторонним газовым переговорам по линии Киев — Москва — Брюссель, их градус начинает повышаться, — констатирует аналитик. — Переговоры переходят с уровня глав компаний на уровень премьер-министров. Кстати, руководство «Газпрома» явно пытается вывести это все на уровень премьеров, придать этим встречам максимально политическую окраску».

По мнению Землянского, сохранение газового транзита из РФ — это еще и внутренний вопрос Украины, вопрос решений, которые должны быть приняты парламентом.

«В Раде должна быть четко сформулирована новая тарифная политика, в том числе для газораспределяющих организаций страны, чтобы операторы рынка могли работать в новых условиях. Но ничего подобного пока что не происходит. Ни в правительстве, ни в Раде никто не заботится о том, что будет в стране с газом с 1 января 2020-го. А «Нафтогаз» занимает такую позицию, что вскоре окажется просто недоговороспособен — со всеми этими новыми исками и троллингом потенциальных контрагентов. Вместо установления партнерских отношений они намеренно подмешивают в переговоры политику. В итоге ситуация почти неизбежно выйдет на политический уровень — либо зайдет в полный тупик, либо станет вопросом, требующим вмешательства президентов Украины и РФ».

С наступлением холодного сезона природный газ для украинцев может подорожать как минимум на 15–20%.

«С нынешних 6000 гривен с небольшим за тысячу кубов цена, скорее всего, поднимется до 7200 гривен за кубометр. И это будет крайне чувствительно для граждан, многие из которых и так отдают последние копейки за «коммуналку», — говорит энергоэксперт. — При этом у нас не будет рыночной цены на газ. У нас будет цена, которую установит «Нафтогаз Украины». У него в стране просто нет конкурентов, которые могли бы предложить более выгодную цену гражданам. Более того, с населением мало кто из украинских газовиков вообще хочет работать — в связи с его низкой платежеспособностью».

В целом система формирования цен на украинском газовом рынке сегодня «полностью разбалансирована». А власти — с подачи «Нафтогаза» — пока что выполняют задачу по еще большему уменьшению доходов населения, подчеркнул Землянский.