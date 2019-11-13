Москва, 13 ноября. Колонна военных машин США пересекла иракско-сирийскую границу и вошла на территорию сирийской провинции Хасака, сообщило агентство SANA.

По данным прессы, состав колонны — более 20 армейских внедорожников Humvee и две специальные платформы для перевозки боевых самолетов.

Отмечается, что прибывшая в Сирию военная техника американцев расположилась в нефтеносном районе на северо-востоке республики близ месторождения Ауда. Следовавшая из Ирака техника сосредоточена около селения Химу.

Пару дней назад американский лидер Дональд Трамп одобрил план, согласно которому на территории Сирии останутся не менее 800 солдат США. Одной из главных задач, как утверждают в Вашингтоне, будет обеспечение американцами контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.

При этом известно, что «охрана» нефтяных полей от террористов является лишь предлогом для воровства ресурсов Сирии. Министерство обороны России показало кадры, доказывающие, что американцы незаконно вывозят нефть из Сирии в соседние страны.

Отмечается, что помогают американцам курдские бандформирования, которые захватили часть Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством»1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН). Однако курдские боевики военных действий против ИГ1 не вели, поскольку большое количество исламских радикалов входит в ряды курдских вооруженных формирований.

США, кроме курдских террористов помогают воровать нефть наемники из Blackwater. По информации Федерального агентства новостей, в Сирию были направлены несколько тысяч членов этой ЧВК. По мнению российского сенатора Владимира Джабарова, члены Blackwater прибыли в Сирию для того, чтобы помочь Вашингтону создать в САР условия нестабильности для дискредитации власти республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.