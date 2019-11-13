Основатель Cirque du Soleil задержан за выращивание марихуаны

Папеэте, 13 ноября. Полиция Французской Полинезии задержала основателя знаменитого Cirque du Soleil Ги Лалиберте по подозрению в производстве и распространении наркотиков.

Правоохранительные органы полагают, что канадский миллиардер выращивает марихуану на своем частном острове в южной части Тихого океана, сообщает телеканал 360 со ссылкой на France 24.

Лалиберте был арестован сразу же, как только сошел с самолета во Французской Полинезии. Принадлежащая предпринимателю компания Lune Rouge заявила, что Лалиберте выращивает марихуану исключительно в медицинских целях и только для личного потребления,

По информации местного телеканала Polynesie Premiere, несколько недель назад полиция допросила несколько соратников Лалиберте и обнаружила фотографии плантаций марихуаны на их телефонах.

Напомним, что в прошлом году Налоговый суд Канады обязал бизнесмена заплатить более 20 млн долларов за полет на МКС. Суд признал полет Лалиберте «личным путешествием с элементами деловой поездки». При этом только 10% расходов относились к рекламной компании цирка и благотворительной деятельности его основателя.

Cirque du Soleil — всемирно известный канадский цирк, который дает представления по всему миру. Он сочетает элементы циркового искусства с хореографией и музыкой, но при этом принципиально не использует животных в своих шоу.