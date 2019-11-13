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Главные новости 13 ноября

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Главные новости 13 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 13 ноября.

Соседка доцента СПбГУ Олега Соколова рассказала, что слышала последние слова девушки перед убийством. Соседка доцента Соколова рассказала о последних словах его жертвы перед убийством.

Журналисты ФАН решили разобраться, как Киев получил нового поставщика нефти. Террористы ПНС Ливии поставили в Одессу нефть в обмен на украинских наемников.

Тройной теракт в городе Камышлы на севере Сирии могли совершить курдские радикалы, считает Владимир Фитин. Теракт на границе Сирии и Турции могли устроить курдские боевики из РПК.

Эксперты назвали привычки, которые могут стать причиной появления у человека лишнего веса. Диетологи назвали привычки в еде, которые мешают похудеть.

Производители указали недостоверную информацию на этикетке Росконтроль включил в черный список две марки подсолнечного масла.

Все погодные неприятности второй половины нынешней недели сосредоточатся на азиатской территории страны. Синоптики рассказали об аномальном похолодании в России.

Разработчики пока заняты эскизным проектированием аппарата. В России разработан спутник, сжигающий космический мусор солнечными лучами.

Украина потребовала от Москвы доказательств того, что должностные лица РФ не причастны к финансированию терроризма. На Украине раскритиковали требование Киева к России в Международном суде ООН.

Игорь Коломойский заявил, что США используют Украину в своих геополитических целях, направленных против РФ. Коломойский обвинил США в использовании Украины и выступил за дружбу с Россией.

К 2025 году ВВС Украины рискуют остаться без самолетов. При этом шансов на покупку машин за рубежом у Киева почти не осталось. ВВС Украины идут на посадку.

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