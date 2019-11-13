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Две машины за один день застряли под «мостом глупости» в Петербурге

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Две машины за один день застряли под «мостом глупости» в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 ноября. Два транспортных средства в среду практически одновременно застряли под «мостом глупости» в Санкт-Петербурге. Соответствующая информация появилась в микроблоге в Twitter, который ведет общественный активист Олег Шляхтин.

«Забыли уже про мостик, наверное? А я про вас не забыл. И про «Газели» тоже. У нас 173-й», — отмечается в сообщении.

Автобус марки ПАЗ, который, кстати, как пишут некоторые СМИ, собран на шасси, произведенном на ГАЗе, не застрял под «мостом глупости» практически сразу после первой машины.

В конце октября сообщалось о страшном аварии. Отечественный автомобиль Lada совершил наезд на разделительное ограждение в Ленинградской области, погибла женщина. 

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