Политолог предрек захват украинских земель олигархами после отмены моратория на продажу

Партия «Слуга народа» и ее лидер Владимир Зеленский совершают очередное государственное преступление, открывая рынок земли на Украине, считает лидер движения русских украинцев «Парус», политолог Юрий Кот.

Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

В ходе голосования за принятие поправок выступили 240 депутатов, при этом необходимо было всего 226 голосов. Для окончательного утверждения законопроекта парламентарии проведут еще одно чтение. Документ предполагает отмену запрета на продажу сельхозземель с 1 октября 2020 года.

Кроме того, в законопроекте уточняется, что собственниками земель теперь могут быть только украинские физические и юридические лица, муниципалитеты и государство. Иностранцы и лица без гражданства будут обязаны выставить на продажу свои участки в течение года.

Также будет введен временный мораторий на покупку земель с иностранным капиталом до 1 января 2024 года. Земли, принадлежащие государству и муниципалитетам, будут реализованы на торгах. Документ закрепляет преимущественное право арендаторов на выкуп участков.

«Обеспечивается право граждан на выкуп земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, принадлежащих им по праву постоянного пользования и праву пожизненного наследуемого владения. Возможно выкупить с рассрочкой платежа до пяти лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких земельных участков», — поясняется в законопроекте.

Как утверждает Юрий Кот, такое решение Верховной рады в лице депутатов партии «Слуга народа» можно назвать конституционным преступлением, нарушающим 13 статью главного закона Украины.

«В этой статье четко прописано, что все недра и земля Украины принадлежат украинскому народу. Кроме того, это преступление было обставлено со всех сторон украинскими олигархами, а именно Игорем Коломойским и Ринатом Ахметовым. Их схема банально проста. Первыми на рынок земли зайдут те, у кого есть деньги, не с целью, чтобы строить какие-то предприятия, а чтобы перепродавать эту землю. Они заинтересованы в недрах украинской земли, которые полны полезных ископаемых. Теперь у украинцев не будет своего угля, газа, черноземов и лесов, потому что олигархи такое «ограбление века» не для этого закрутили. Их задача купить подешевле, а продать по дороже, поэтому они спекулянты», — заявил Кот в беседе с Федеральным агентством новостей.

Финальным владельцем украинской земли станет крупный международный капитал, подчеркивает политолог. Таким образом, весь «ужас» этой схемы заключается в том, что власти Украины «плюют» на мнение народа» по этому вопросу.

«Ранее Владимир Зеленский обещал провести референдум, прежде чем принимать подобные судьбоносные решения. Но этого не сделали, т. к. украинцы высказались бы против этого предложения. Поэтому они совершали очередное государственное преступление. Следующим шагом Зеленского, Коломойского и Ахметова будет попытка заставить людей продавать землю, введя какой-нибудь налог», — добавил собеседник ФАН.

Во время обсуждения законопроекта фракция «Оппозиционная платформа — за жизнь» заблокировала трибуну Верховной рады Украины. Также в среду аграрии, протестующие против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию украинской Рады гроб с мертвой свиньей.

Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович призвал не доверять высказываниям президента Владимира Зеленского, обещавшего организовать всеукраинский референдум. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заметил, что Украина — это аграрная страна. С его точки зрения, если власти снимут мораторий на продажу сельхозземель, государству наступит конец.

Мораторий на продажу сельхозземель был введен на Украине 18 лет назад. Уже несколько лет МВФ требует от Киева проведения земельной реформы, но власти страны затягивают принятие решений по этому вопросу. Ряд фракций предыдущего состава Рады выступал против отмены моратория.