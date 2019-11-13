Удаленная сцена встречи погибшего Тони Старка и дочери появилась в Сети

Москва, 13 ноября. Стриминговый сервис Disney+ обнародовал удаленный фрагмент фильма «Мстители: Финал», сообщило издание The Independent.

Так, в появившемся отрывке фильма Тони Старк в последний раз встречается со своей повзрослевшей дочерью. Место встречи становится некое подобие загробного мира.

«Думаю, что я совершил ошибку. Это было плохое решение», — говорит Старк своей дочери.

Дочь отвечает, что она такая же сильная, как и мать, и счастлива, что смогла провести с отцом хотя бы столько временим, сколько было суждено. После этой беседы Железный человек смог принять, что он умер, пожертвовав жизнью, и спас родных и близких от суперзлодея Таноса.

Режиссеры картины Энтони Руссо и Джо Руссо убрали эту сцену, поскольку, по их мнению, она была слишком эмоциональной, отметила «Культуромания». Создатели финальной части саги пояснили, что в фильме был эпизод, который по напряжению был таким же, как и тот. Речь идет о моменте, в котором Тони Старк на видеозаписи произносит прощальную речь самому себе.

«Мстители: Финал» вышли на большой экран в апреле. Летом стало известно, что картина побила рекорд работы Джеймса Кэмерона «Аватар», став самым кассовым фильмом всех времен.

Стриминговый сервис Disney+ запустилась на прошлой неделе в нескольких странах. Ожидается, что в России сервис заработает в следующем году.