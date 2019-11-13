США прикрывают кражу нефти в Сирии воображаемой борьбой с ИГИЛ

Москва, 13 ноября. Заявления США о «защите» сирийской нефти от боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) являются надуманным предлогом, уверен эксперт Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор наук Борис Долгов.

По его словам, США лишь прикрывают кражу нефти воображаемой борьбой с ИГИЛ1.

«Совершенно очевидно, что США ищут всяческие предлоги для того, чтобы осуществлять и продвигать свои интересы в Сирии. Часть этих интересов — экономические, использовать сирийскую нефть, что мы и наблюдаем», — пояснил он порталу «Политика сегодня».

По словам Долгова, попытка убедить общественность в том, что американские военные якобы хотят уберечь сирийскую нефть от «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая группировка) не выдерживает никакой критики. Основные силы ИГ1 разбиты, о чем сами американцы неоднократно объявляли, приписывая эти заслуги себе. На сегодняшний день в Сирии остались лишь небольшие отряды, которые вряд ли смогут захватывать целые регионы, как это было раньше. Поэтому все, что заявляет Вашингтон про «охрану» нефти, является обычной американской пропагандой, уверен востоковед.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии. Тем не менее Пентагон намерен оставить 200 бойцов спецназа и технику для охраны захваченных курдами сирийских нефтяных полей. Речь идет о нефтегазоносном пласте, расположенном на восточном берегу Евфрата. Поддерживаемые США курды незаконно качают нефть и вывозят ее контрабандой в другие страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.