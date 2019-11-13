США продолжат грабить нефтяные ресурсы Сирии, привлекая курдских боевиков

Москва, 13 ноября. США грабят нефтяные месторождения в Сирии под предлогом «борьбы с международным терроризмом». Об этом заявил замглавы Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Эксперт отметил, что незаконная добыча и экспорт сирийской нефти являются главной целью США в Сирии. При этом Вашингтон пытается прикрыть свою грабительскую политику заявлениями о необходимостью «борьбы с международным терроризмом» на территории Сирии.

«Под маркой борьбы с международным терроризмом американцы проводят политику в защиту собственных интересов, которые состоят в том, чтобы, во-первых, контролировать Ближний Восток, во-вторых, иметь возможность грабить природные ресурсы этих стран, в том числе Сирии, и, в-третьих, создавать управляемый хаос», — пояснил Шаповалов.

Он также добавил, что действия США в Сирии являются стандартной практикой для Вашингтона. Американцы намерено захватывают природные ресурсы других стран, а также используют террористов для дестабилизации ситуации на территории этих государств, передает «НьюИнформ».

«То, что мы видим в Сирии, является ярким проявлением американской политики», — подчеркнул Шаповалов.

Ранее глава министерства обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон намерен оставить под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии. При этом в Пентагоне подчеркнули, что Соединенные Штаты готовы применить свои вооруженные силы для «защиты сирийских нефтяных ресурсов».

США не скрывают, что их главным интересом в Сирии является нефть, которую они незаконно добывают и экспортируют в другие страны при поддержке курдских террористов и наемников из частной военной компании Blackwater. Наемники американской ЧВК Blackwater недавно прибыли в район населенного пункта Ас-Сувар, который расположен в провинции Дэйр-эз-Зор. В настоящее время на территории сирийской провинции осуществляется строительство двух военных объектов, где будут базироваться американские наемники.

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о том, что американская сторона занимается незаконной добычей и экспортом сирийской нефти. Доказательства данного преступления недавно были представлены Минобороны РФ.