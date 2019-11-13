Двенадцать человек погибли при нападении на сотрудников канадской ЧВК в Кабуле

Кабул, 13 ноября. В Кабуле совершено нападение на сотрудников канадской частной военной компании GardaWorld: на пути следования их внедорожника взорвался автомобиль. Как сообщил представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими, в результате взрыва погибли как минимум 12 человек, в том числе трое детей.

По его словам, еще 20 человек, четверо из которых — иностранцы, получили ранения. Взрыв произошел около 7.25 по местному времени, передает ToloNews.

По информации МВД Афганистана, целью взрыва в Кабуле был автомобиль, принадлежавший канадским наемникам из GardaWorld. В результате нападения были ранены четыре иностранных сотрудника данной ЧВК.

Заместитель официального представителя МВД Мерва Амини, в свою очередь, сообщила, что все жертвы инцидента были гражданскими лицами. В числе погибших — трое детей.

Ранее Рахими заявлял, что в результате взрыва бомбы на 15-м комплексе безопасности в Кабуле погибли семь мирных жителей и еще семь человек получили ранения. Он отмечал, что нападение было направлено на автомобиль Land Cruiser, принадлежащий иностранной охранной компании.