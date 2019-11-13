В России законодательно урегулируют использование беспилотных автомобилей

Использование беспилотных автомобилей могут урегулировать на законодательном уровне. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

По словам парламентария, необходимость в принятии таких норм есть, и депутаты ожидают соответствующий «закон от промышленников». При этом предположений о том, что именно будет в проекте, и сроков его внесения он не озвучил.

«Мы считаем, что все автомобили, которые выходят на дороги общего пользования, должны быть сертифицированы по 52 правилам ЕЭК ООН, чтобы они все были застрахованы, кто б ни управлял транспортом. Или [это был бы] беспилотник», — добавил член фракции «Единой России».

Гарантия безопасности пассажира должна быть превыше всего, отметил Москвичев.

«Мы не дадим права эксплуатации на дорогах общего пользования, пока автомобиль не пройдет сертификацию, каким бы он ни был. Это по закону так должно быть», — подытожил собеседник ФАН.

Напомним, ранее о необходимости урегулировать использование «наземных» беспилотников в беседе с ФАН сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Однако он обратил внимание, что на данный момент депутаты работают над вопросами применения дронов в воздушном и водном пространствах, а в отношении тех, что, связаны с сушей, — «в самом начале пути».

Как ожидается, в ближайшее время на рассмотрение нижней палаты парламента будет внесен законопроект, который в том числе расширит полномочия Росгвардии по работе с беспилотниками в акватории.