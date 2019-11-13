Маркетолог объяснил любовью к экономии рекордные объемы покупок россиян на AliExpress

Интернет-торговля вошла в обиход и стала простейшим делом для россиян, считает член совета Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев, оценивая рекордные объемы продаж AliExpress в России.

Россияне приобрели товаров на сайте AliExpress на 17,2 млрд рублей во время распродажи, устроенной в честь «Дня холостяка» (китайский аналог акции «Черная пятница»). Как утверждает генеральный директор AliExpress России Дмитрий Сергеев, это рекордные показатели для российского отделения интернет-магазина.

«Это рекорд для российского AliExpress. Эти результаты — первые итоги нового совместного предприятия, которое было создано усилиями Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ всего месяц назад», — подчеркнул Сергеев.

Представительство магазина отмечает, что чаще всего россияне покупали такие товары, как iPhone XR, робот-пылесос. Также популярностью у покупателей сайта пользуются одежда и товары для дома.

Рекордные объемы продаж на AliExpress в период действия акции не обошли стороной и Китай. За 24 часа объем продаж в КНР достиг 268,4 млрд юаней (около 38,4 млрд долларов), что на 26% больше, чем в прошлом году.

Как объясняет Николай Григорьев, в высоком спросе товаров с AliExpress в России нет ничего странного. По его словам, интернет-торговля очень бурно развивается.

«AliExpress для россиян — это такое место, где можно покупать недорого вещи, изготовленные в Китае. Китай в свою очередь является сейчас мировой мастерской, и сложно сказать, что изготовлено не в нем. Apple тоже делает свои телефоны в Китае. Также в нем шьется вся одежда. Поэтому тут все нормально», — заявил Григорьев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, люди стали очень внимательно относится к своим затратам, и они не готовы переплачивать «бешенные» деньги за товары обычном магазине, которые есть на AliExpress, поясняет маркетолог.

«Когда все это дело освоили, оно стало привычным. Еще 10 лет назад люди боялись интернет-покупок, думая, что их обманут. Но сейчас это норма, как раньше — выйти в булочную за хлебом. А скидки являются двигателем торговли. В офлайн-супермаркетах люди половину товаров покупают по скидкам. Таким образом, интернет-торговля вошла в наш обиход и стала простейшим делом. Говорить о сенсации в этом плане мы могли бы 10 лет назад», — добавил эксперт.

«День холостяка» — китайский праздник, посвященный не состоящим в браке людям, который отмечается каждый год 11 ноября. В Китае в этот день проводятся большие распродажи, которые стали аналогом американской «Черной пятницы».

В августе AliExpress открыл офлайн-магазины в России. Первый партнером компании стали салоны сотовой связи Tele2. Оператор уже стал размещать в своих салонах витрины китайской компании с образцами продукции. Покупатели смогут сделать заказ, просканировав QR-код, который присвоен товару.