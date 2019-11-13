Сирия новости 13 ноября 19.30: САА отражает атаку боевиков в Хаме, курдские боевики атакуют ВС Турции в Хасаке

Сирия, 30 октября. САА отразила атаку боевиков на военные лагеря «Джурин» и «Айн Салиму» в Хаме, турецкие союзники успешно применили противотанковый ракетный комплекс TOW курдских террористов в Хасаке в направлении города Тель-Тамр. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): отразили атаку боевиков на военные лагеря «Джурин» и «Айн Салиму» в Хаме.

Армия Турции и союзные ей силы: успешно применили американский тяжелый противотанковый ракетный комплекс TOW на линии фронта в Хасаке в направлении города Тель-Тамр.

Курдские вооруженные формирования: на подконтрольной боевикам SDF части территории Ракки участились случаи подрывов на взрывных устройствах.

Провинция Ракка

Как сообщает источник в Twitter (@RadioAlKul), один солдат курдских боевиков SDF был убит, и еще один получил ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) на трассе в районе поселения Аль-Ярния к западу от Ракки. Ни одна из противоборствующих сторон до сих пор не взяла ответственность за данную атаку.

Как сообщается источником, пострадавший ранее ребенок в результате взрыва заминированного автомобиля в окрестностях а города Слук, находящегося к северу от Ракки, скончался от полученных ранений.

По сообщению источника в Twitter (@RojavaNetwork), ожесточенные столкновения между курдскими боевиками SDF и союзными Турции силами продолжаются у поселения Аль-Ахоиш. Информация о боях в данном регионе уточняется.

Провинция Хама

Как сообщает источник в Twitter (@ufuk_sy), непримиримые джихадисты, отказывающиеся соблюдать режим прекращения огня в демилитаризованной зоне «Идлиб», обстреливают позиции САА и союзных ей вооруженных формирований. Под ударом боевиков оказались лагеря «Джурин» и «Айн Салим», находящиеся на западе провинции Хама. Также, по данным источника в Twitter (@ufuk_sy), в той же местности вооруженные радикалы напали на населенный пункт Аль-Хувейз, при этом исламисты обстреляли позиции сирийской армии из пулеметов.

Ранее сообщалось, что в результате усилившихся вооруженных провокаций боевиков бандформирований, расположенных в окрестностях населенных пунктов Хамидия и Мансура в западной части Хамы, правительственные войска нанесли ряд ответных ударов по позициям исламистов. Так, военные объекты джихадистов, расположенные рядом с населенными пунктами Хавия и Хаваш в западной части провинции, были обстреляны тяжелой артиллерией правительственных войск.

Провинция Хасака

Вооруженное противостояние турецкой армии и союзных ей сил с курдскими террористами «Демократических сил Сирии» (SDF) продолжает развиваться. Так, по сообщению источника в Twitter (@RojavaNetwork), ожесточенные столкновения между боевиками и союзными турецкой армии вооруженными формированиями наблюдаются в районах между населенными пунктами Тель-Тамр и Абу Расин. При этом отмечается, что вооруженные силы Турции и союзные им группировки обстреляли из минометов позиции SDF у населенных пунктов Дудия и Хувейш, расположенных в окрестностях города Тель-Тамр.

По информации источников в Twitter (@AleppoAMC), протурецкие силы на линии фронта в направлении города Тель-Тамр применили американский тяжелый противотанковый ракетный комплекс TOW против курдских боевиков.

Как сообщает источник в Twitter (@NPA_English), в районе поселений Тель-Тамр и Рас-аль-Айн наблюдается массовое перемещение мирных жителей. Люди в большом количестве двигаются в направление города Хасака. Сообщается, что гражданское население покидает свои жилища из-за боевых действий в данном регионе Сирии. Напомним, что ранее курдские террористы попытались атаковать позиции турецкой армии и их союзников, что в итоге и спровоцировало массовое бегство сирийцев из зоны боевых действий.