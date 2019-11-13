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Клинцевич рассказал, как военная полиция РФ использует афганский опыт в Сирии

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Клинцевич рассказал, как военная полиция РФ использует афганский опыт в Сирии

Москва, 13 ноября. Российские военные используют опыт войны в Афганистане, осуществляя патрулирование в Сирии. Об этом в среду заявил члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Так он прокомментировал сообщение о том, что Минобороны РФ решило выделить армейские вертолеты для поддержки работающей в САР военной полиции. По словам сенатора, российские военные могут в любой момент подвергнуться нападению со стороны боевиков с тяжелым оружием, поэтому такие меры безопасности не лишение.

«В этом плане имеется колоссальный опыт Афганской войны, кавказских кампаний, когда сопровождение колонн обеспечивает авиация. Это обеспечит мобильную огневую поддержку патрулям, и противник теперь лишний раз подумает прежде, чем идти на огневой контакт», — пояснил парламентарий порталу «Слово и дело».

При этом Клинцевич подчеркнул, что современные российские вертолеты значительно превосходят советскую технику времен афганской войны по точности, мощности и маневренности, что должно отрезвить боевиков.

Ранее сообщалось, что подключение вертолетов Ми-8 и Ми-35 позволило расширить зону патрулирования в Сирии. Винтокрылые машины не только осуществляют наблюдение с воздуха, но и обеспечивают поддержку российской военной полиции и колонн с гуманитарной помощью.

Напомним, что 22 октября Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности в Сирии. Вскоре после этого ООН сообщила о затишье в САР.

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Источник: Слово и дело
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