Москва, 13 ноября. Соединенные Штаты, ворующие у сирийского народа нефть, боятся серьезных столкновений с армией Сирии, поэтому вынуждены дополнять свой военный контингент, отметил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

В Госдепе объясняют присутствие американцев на северо-востоке Сирии «защитой» нефтегазовых месторождений от рук боевиков, но по факту главная цель США в республике — оставить сирийцев без богатств. Примечательно, что американские солдаты находятся на территории САР незаконно — официальный Дамаск не давал им никакого разрешения на нахождение в стране.

«Отговорки США вызваны реакцией на заявления сирийского правительства и Минобороны РФ о фактах контрабанды нефти при активном участии американцев. Вообще весь этот принцип «уходим — остаемся», скорее всего, будет и дальше определять американскую политику в регионе», — пояснил политолог.

Это связано с тем, что американскому лидеру Дональду Трампу нужно говорить о псевдоуспехах США в республике, пояснил Васильев.

Когда США оккупировали часть Сирии, где находятся главные богатства республики, вероятность столкновения с сирийскими войсками значительно выросла, отметил эксперт. При этом все слова американцев о «защите» месторождений нефти от боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН) — пустые.

«Американцы перебрасывают новое вооружение в Сирию и усиливают свою группировку, так как боятся серьезных столкновений с сирийскими вооруженными силами, — пояснил Васильев в беседе с «Экономикой сегодня». — (Президент Сирии Башар) Асад дал ясно понять, что поставки американцами контрабандной сирийской нефти в соседние страны могут стать серьезной проблемой, так как незаконные действия США будут пресекаться».

Согласно данным МО РФ, стоимость одного барреля контрабандной сирийской нефти составляет 38 долларов, а прибыль от такого «бизнеса» превышает 30 млн долларов ежемесячно. Часть этих средств впоследствии возвращаются в Сирию, но в виде оружия для террористических группировок. В плюсе от придуманной Вашингтоном схемы остаются и курдские бандформирования.

Группировки курдов, которые сидят на контрабанде нефти, не хотят, чтобы на эту территорию пришли правительственные войска САР. Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин отметил, что курды уже привыкли получать с этой нефти доход, кроме того, они являются удобным инструментом США для закрепления их присутствия в республике. По этой причине и при ИГ1, и при курдах торговля нефтью не останавливалась, подчеркнул эксперт.

Заявления Вашингтона о необходимости увеличить число военных связаны с пониманием американских властей, что Дамаск будет отстаивать свой суверенитет с помощью сильной армии, пояснил Васильев. По его мнению, столкновения американских военных с сирийскими может привести к серьезным потерям в лагере США. Американцы в попытке удержать власть над нефтегазовыми месторождениями могут прибегнуть не только к использованию ЧВК, но и запросить поддержку у курдских вооруженных отрядов и боевиков.

«Если же американцами будут задействованы боевики, то в дело может вступить и российская авиация. Риск боевых действий резко возрастает, и США уже думают об увеличении военного присутствия. Как они его оправдают, для них уже десятый вопрос», — добавил эксперт.

Американские структуры крадут нефть при содействии курдских боевиков, которые сотрудничают с террористами «Исламского государства». Доказательства грабежей уже обнародовало министерство обороны России.

Курдские боевики захватили часть территории Сирии под предлогом борьбы с ИГ, однако известно, что военных действий против террористов они не ведут. Группировки курдов помогают американцам реализовывать свои корыстные планы, тем самым получать выгоду от сотрудничества с Вашингтоном.

1 Организация запрещена на территории РФ.