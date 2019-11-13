Современный образ технологий в России обсудят на форуме «Время инноваций»

Баку, 13 ноября. Форум «Время инноваций — 2019» пройдет в Баку 5 и 6 декабря, сообщили организаторы мероприятия.

Среди главных тем первого дня форума заявлены «Fintech-продукты как тренд на финансовом рынке», «Тренды самообслуживания в ритейле: магазины без касс и продавцов», «Технологические инновации в строительстве», «Совершенствование бизнес-процессов в индустрии гостеприимства», «Инновационные системы электронного документооборота», «Цифровизация правовой деятельности в РФ».

На форум приедут более 50 спикеров, готовых продемонстрировать собственные кейсы и обсудить последние тенденции разработки и внедрения передовых решений.

Во второй день главными темами треков станут: «Корпоративные инновации для государства и общества», «Технологические инновации в бизнесе», «Организационно-управленческие инновации», «Инновации в маркетинговых коммуникациях» и другие актуальные на сегодняшний день темы.

В числе спикеров форума — генеральный директор AzerTelecom Фуад Аллахвердиев, советник генерального директора «Аэрофлот» Андрей Полозов-Яблонский, замначальника управления инновационного развития АО «Зарубежнефть» Виктория Высоцкая, гендиректор ООО «Открытие Факторинг» Артем Дуров, заместитель гендиректора по организационному развитию холдинга «Росэлектроника» Наталья Транковская, директор по продажам АО «Макфа» Константин Попов, начальник управления социальных программ департамента социальной политики ПАО «ГМК «Норильский никель», Людмила Рагозина, заведующий отделом центра аграрной науки и инноваций при министерстве сельского хозяйства Азербайджана Анар Джафаров, президент «Европейской юридической службы» Сергей Бекренев, директор дирекции маркетинга банка «Санкт-Петербург» Павел Колчин, бренд-директор направления Skin Care компании Faberlic Екатерина Дубровка.

Кульминацией форума станет торжественная церемония награждения лауреатов премии «Время инноваций — 2019». Премия «Время инноваций» проводится с 2011 года с целью выявления лучших практик по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. В состав экспертного совета Премии входят международные эксперты в области науки, инноваций, авторитетные общественные деятели, представители бизнес-сообществ и органов государственной власти.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что премию «Время инноваций» поддержала российская транспортная компания «Аэроэкспресс».