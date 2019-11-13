Депутаты Рады проголосовали за отмену моратория на продажу сельхозземель

Киев, 13 ноября. Парламент Украины в первом чтении принял законопроект, предусматривающий отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

За принятие поправок проголосовали 240 депутатов, при этом необходимо было всего 226 голосов. Для окончательного утверждения законопроекта парламентарии проведут еще одно чтение. Отменить запрет на продажу сельхозземель планируется с 1 октября 2020 года.

Законопроект предполагает, что собственниками земель могут быть только украинские физические и юридические лица, муниципалитеты и государство. При этом иностранцы и лица без гражданства должны будут продать свои участки в течение года.

Помимо этого, будет введен временный мораторий на покупку земель с иностранным капиталом до 1 января 2024 года.

Земли, принадлежащие государству и муниципалитетам, будут реализованы на торгах. Документ закрепляет преимущественное право арендаторов на выкуп участков.

«Обеспечивается право граждан на выкуп земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, принадлежащих им по праву постоянного пользования и праву пожизненного наследуемого владения. Возможно выкупить с рассрочкой платежа до 5 лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких земельных участков», — цитирует законопроект РИА «Новости».

Также предполагается, что будет дополнен закон «О санкциях», введением санкции «запрет на приобретение в собственность земельных участков». Новые санкции могут инициироваться президентом Украины и СНБО и будут утверждаться Радой.

Мораторий на продажу сельхозземель был введен на Украине 18 лет назад. Уже несколько лет МВФ требует от Киева проведения земельной реформы, но власти страны затягивают принятие решений по этому вопросу. Ряд фракций предыдущего состава Рады выступал против отмены моратория.