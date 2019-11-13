Триполи, 13 ноября. Битва за ливийский город Триполи будет продолжена. Об этом сообщил пресс-секретарь Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари.

По его словам, руководство ЛНА заверило международное сообщество в том, что оно полностью отделяет от политического диалога террористические группы и преступные группировки. Причем это разделение, подчеркнул Мисмари, идет по международной классификации, а не на местном уровне.

Напомним, в апреле 2019 года командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать очередную часть антитеррористической операции «Аль-Карама». Она направлена в том числе на освобождение города Триполи от незаконных вооруженных формирований. По неподтвержденным сообщениям западных СМИ, в контртеррористической операции также принимает участие ЧВК «Вагнера», однако подтверждения этой информации нет.

Сейчас Триполи, как и большая часть запада Ливии, находится под контролем Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которое активно сотрудничает с террористическими группировками. Например, сообщалось, что данная структура связана с запрещенными в РФ организациями «Братья-мусульмане»1, «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1. При этом ПНС Ливии искусственно создавалось при покровительстве ООН и Евросоюза. Восток Ливии контролируется избранной демократическим путем Палатой представителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.