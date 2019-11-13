Два списанных американских катера вошли в состав ВМС Украины

Киев, 13 ноября. Военно-морские силы Украины взяли на вооружение два списанных американских катера типа Island, которые США передали Киеву еще в 2018 году. Об этом в среду заявил заместитель Одесского городского головы Андрей Котляр.

«Сегодня принял участие в торжественном включении патрульных катеров «Славянск», «Старобельск» и поисково-спасательного судна «Александр Охрименко» в состав ВМС Украины», — пишет он в Facebook.

По словам украинского чиновника, американские катера усилят «обороноспособность и безопасность Украины в море».

Напомним, что катера типа Island производились в конце 80-х и начале 90-х годов. В настоящее время Вашингтон переводит свой флот на более современные и быстроходные суда. Три старых катера в итоге были переданы Пакистану, два — Грузии и два — Украине.

Примечательно, что Киев получил технику не бесплатно. Украине пришлось заплатить 9 млн долларов. В эту сумму входит установка нового электронного оборудования, обучение персонала и транспортировка. Некоторые СМИ сообщили, что США передали катера с установленном на них вооружением, однако Пентагон опроверг эту информацию.

Украинские власти в последнее время принимают активные меры по милитаризации Азовского моря. В июне этого года ВСУ провели учения по обороне побережья от высадки десанта потенциального неприятеля, в которых были задействованы БТР, армейские внедорожники Humvee и разведочные дроны. В октябре военно-морской флот Украины провел военные учения со странами НАТО в Черном море.