Цеков поддержал инициативу о признании иноагентами журналистов спонсируемых Западом СМИ

Сенатор Сергей Цеков уверен, что признание журналистов зарубежных СМИ иноагентами убережет россиян от пагубного влияния Запада.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин сообщил, что сотрудники зарубежных СМИ, пишущие на общественно-политическую тематику в России, могут быть признаны иностранными агентами.

Думский комитет рекомендовал принять законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ во втором чтении, и, по словам Левина, уже поступило 10 поправок. Так, физическое лицо или российское юридическое лицо может быть признано иноагентом, если оно сотрудничает с иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента. Левин добавил, что закон не будет использоваться против блогеров и российских публицистов.

Защита россиян

Член Совета Федерации, сенатор от республики Крым Сергей Цеков поддерживает инициативу, так как, по его словам, она позволит уберечь россиян от губительного влияния западных структур, работающих через СМИ.

«Инициатива хорошая, ведь если журналисты в России пишут за деньги, присылаемые из других государств, из-за границы, все в нашей стране должны об этом знать. Они иностранные агенты, работающие на иностранные структуры. И я думаю, что это нормальная практика по защите россиян от пагубного влияния Запада», — пояснил Цеков.

Симметричный ответ

В свою очередь российский радиоведущий и писатель Армен Гаспарян выразил уверенность, что если подобные предложения обсуждаются на уровне думского комитета, то очевидно, что рано или поздно этот проект будет реализован, и это симметричная мера.

«Ведь по такому же принципу работают американцы: они устраивают гонения не только на журналистов RT, Sputnik и Федерального агентства новостей, но и персонифицировано на тех, которых они атрибутируют по причастности непосредственно к этим СМИ. Российская Федерация много раз говорила, что, ребят, какой мерой меряете, такой по вам будет отмеряно. Но почему-то они (США — Прим. ФАН) искренне считали, что это будет улица с односторонним движением. Но нет, так больше не будет. Их наглость уже перешла все возможные границы. Так что я вполне допускаю, что целый ряд людей, которые занимаются исключительно очернением России, а материалы там весьма и весьма своеобразные, получат статус иноагентов со всеми вытекающими последствиями. И ныть по этому поводу не надо, ведь если у них есть претензии, пускай обращаются непосредственно в Госдепартамент США, который все это и затеял», — сказал Гаспарян.

А последствия для сотрудников СМИ, признанных иностранными агентами, могут быть весьма болезненными. Например, такие журналисты не смогут получить аккредитацию на официальные мероприятия, устраиваемые МИД или Минобороны России. Кроме того, иноагенты не смогут посещать пресс-конференции президента РФ или получать комментарии от российских чиновников.

«Значительная часть нашего населения и так эту оппозиционную белиберду не читает. Так что это нормальная мера в той психологической кампании, которую устроили США. Они почему-то искренне считали, что «ответки» не будет — но она будет, потому что даже происходящее во время летних митингов переходило все грани дозволенного. Когда та же самая Deutsche Welle публиковала маршруты следования колонн Навального и призывала всех выходить и поддерживать его», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в ноябре 2017 года в России был принят проект закона, который приравнивает СМИ к иностранному агенту в том случае, если оно получает финансирование из-за рубежа. В отношении СМИ-иноагентов начали действовать ограничения и обязанности, предусмотренные для работы некоммерческих организаций (НКО). Тогда поправки ввели в качестве ответа на требование властей США зарегистрировать RT America в качестве иностранного агента.

В сентябре специальная комиссия Госдумы начала проверку иностранных СМИ на предмет вмешательства во внутренние дела России. Так, нарушения избирательного законодательства РФ были выявлены со стороны «Медузы», «Русской службы BBC», «МБХ Медиа», «Голоса Америки», «Радио Свобода», а также «Настоящего времени». Особенно стоит отметить действия немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, которая нарушила российские законы, опубликовав призывы выходить на несанкционированный митинг в Москве 27 июля. Также DW оправдывала действия участников массовых беспорядков и других нарушителей закона РФ, призывавших в соцсетях к насилию.

Кроме того, расследованием вмешательства других стран во внутренние дела России занималось и Федеральное агентство новостей. Итоги работы реакции были представлены депутатам Государственной думы 17 октября. Парламентарии ознакомились с фильмом «Анатомия протеста», который посвящен вмешательству Запада в дела РФ.