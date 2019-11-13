ВШЭ извинилась перед пожаловавшимся на «клоачный русский язык» профессором

Москва, 13 ноября. Комиссия «Высшей школы экономики» по этике извинилась перед профессором Гасаном Гусейновым за то, что не уведомила его о своем решении. Об этом заявила глава комиссии Наталия Ерпылева на портале «Вышка для своих».

«В обычной практике сотрудники, чьи вопросы рассматриваются на комиссии, обязательно уведомляются о ее решениях. В данном случае этого не произошло, и мы приносим извинения профессору Г.Ч. Гусейнову от лица комиссии за эту ситуацию», — отметила она.

В пресс-службе ВШЭ подчеркнули, что слова Ерпылевой можно считать официальным заявлением, передает RNS.

Напомним, что ранее профессор Гасан Гусейнов опубликовал в Facebook пост. В нем он раскритиковал «убогий и клоачный русский язык, на котором сейчас говорит и пишет вся страна». Профессор выразил сожаление в связи с тем, что в Москве нельзя найти ничего на других языках, кроме русского.

Позже преподаватель уточнил, что критиковал не сам язык, а то, как его используют. По его словам, русский язык не виноват, что «на нем говорят болваны».

Запись Гусейного вызвала широкий общественный резонанс, поэтому вскоре комиссия ВШЭ по этике рекомендовала ученому принести публичные извинения. Было отмечено, что пост воспринимался как высказывание преподавателя «Высшей школы экономики», а не частного лица. Сам же ученый заявил, что выражал сугубо личное мнение и ни перед кем извиняться не должен.