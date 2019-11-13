Власти Киева переименовали две улицы в честь нацистских коллаборантов

Киев, 13 ноября. Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский выразил негодование в связи с переименованием двух киевских улиц в честь нацистских коллаборантов.

Долинский отметил, что Киевский городской совет принял решение о переименовании двух улиц в украинской столице в честь нацистских коллаборантов. Одна из улиц получила имя Ивана Павленко, который являлся командиром 109-го батальона вспомогательной полиции СС. Еще одна улица была переименована в честь Нила Хасевича, который являлся активным членом запрещенной в России ОУН-УПА1 (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ).

«Дикое, невообразимое надругательство совершили вчера депутаты Киеврады (Киевский городской совет – Прим. ФАН)», — написал Долинский на своей странице в Facebook.

Глава Украинского еврейского комитета напомнил, что Павленко является организатором массовых расправ над украинцами, евреями и беларусами в Белой Церкви, Виннице, Житомире и Белоруссии. При этом Павленко был награжден немецкими нацистами за «отличную службу».

Долинский также добавил, что Нил Хасевич был украинским художником, который активно «боролся с евреями». Хасевич рисовал антисемитские карикатуры, которые в годы Великой Отечественной войны публиковались в нацистской газете, издаваемой в оккупированном городе Ровно. Позднее Хасевич вступил в ряды ОУН-УПА и принимал участие в массовых убийствах поляков.

«Позор мэру Киева Виталию Кличко! Позор депутатам Киеврады, комиссии по переименованию и активистам, участвовавшим в принятии этого решения», — добавил Долинский.

Он подчеркнул, что действия депутатов Киевского городского совета являются надругательством над памятью миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны, а также циничным нарушением украинского законодательства.

1 Организация запрещена на территории РФ.