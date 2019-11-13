Бастрыкин поручил передать дело о смерти девочки в «Артеке» в центральный аппарат СК

Москва, 13 ноября. Уголовное дело о смерти 15-летней девочки в международном детском центре «Артек» передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Дальнейшее тщательное расследование обстоятельств гибели ребенка поручено Главному следственному управлению СК России», — отметила она.

По словам Петренко, Бастрыкин поставил на контроль ход предварительного следствия по данному уголовному делу. Также председатель СК России указал на необходимость оперативно провести все необходимые следственные мероприятия, в том числе истребовать документацию, в которой содержатся сведения о состоянии здоровья погибшей девочки, и провести судебные экспертизы, чтобы установить причины смерти ребенка.

Сейчас в «Артеке» продолжают работать следователи и криминалисты. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают сотрудников лагеря и устанавливают события предшествующих трагедии дней.

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что, по предварительной информации, причины смерти девочки не являются криминальными. По словам собеседника агентства, результаты экспертизы по делу еще не готовы.

Напомним, управление СК РФ по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту смерти школьницы в «Артеке». Сообщалось, что 15-летняя девочка приехала на отдых в детский лагерь из Махачкалы. Накануне вечером она легла спать, а утром ребенка обнаружили мертвым.