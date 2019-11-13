Режиссер фильмов для взрослых объяснил интерес студенток к преподавателям

Санкт-Петербург, 13 ноября. Режиссер фильмов для взрослых Боб Джек (Сергей Михайлов) заявил, что любовные похождения петербургского депутата Бориса Вишневского и доцента СПбГУ Олега Соколова могут лечь в основу его нового проекта.

«Даже мои партнерши в наших домашних играх использовали эту фантазию — «я студентка, а ты такой взрослый преподаватель». Девушек это очень заводило, даже тех, которые и студентками-то не были», — пояснил он порталу Nation News.

Режиссер отметил, что очень часто девушки начинают встречаться с мужчинами, которые на много лет их старше, но не из-за материальной выгоды, как принято считать в обществе, а поскольку это очень распространенный фетиш. Однако при этом он сомневается, что убитая аспирантка встречалась с Соколовым из-за глубоких чувств к нему.

Боб Джек напомнил, что она была провинциальной девушкой, приехавшей из другого города, поэтому отношения с доцентом СПбГУ давали ей возможности путешествовать и участвовать в конференциях.

Напомним, что ранее депутата петербургского Заксобрания Бориса Вишневского и преподавателя РГПУ имени Герцена обвинили в сексуальных домогательствах. По словам бывшей студентки РГПУ Кристины, Вишневский домогался до нее и еще четырех девушек.

Соколов же оказался в криминальной хронике после того, как его поймали за попыткой утопить в Мойке тело молодой аспирантки, с которой он встречался. Историк уже дал признательные показания. Он признался, что убил девушку в ходе ссоры.