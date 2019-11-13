В Кремле оценили предложение сделать 31 декабря выходным

Москва, 13 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил идею сделать 31 декабря выходным днем, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

СМИ отметили, что россияне активно обсуждают идею сделать 31 декабря выходным. В этом году последний день года — рабочий, и многие жители страны недовольны тем, что не успеют подготовиться к праздникам. Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, можно ли сделать 31 декабря выходным в этом году за счет сокращения январских праздников. Пресс-секретарь президента ответил, что о 31 декабря 2019 года решение уже принято.

«Здесь нечего дискутировать. Собственно, в этом году принято такое решение, — объявил Песков. — В этом году надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно. Здесь нет предмета для дискуссий. Происходит разное перераспределение выходных дней. Поэтому одни каникулы длиннее, другие — короче».

Представитель Кремля уточнил, что иногда каникулы получаются длиннее на один-два дня, а иногда короче.

Напомним, всего в 2020 году в России будет 14 нерабочих праздничных дней, которые, благодаря переносам, превратятся в 26 выходных — фактически, полноценный дополнительный отпуск. С 1 по 8 января включительно россияне будут отдыхать на новогодних каникулах.