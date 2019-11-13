Братья и сестры учащихся получат приоритет при приеме в школу

Госдума приняла во втором чтении проект о праве преимущественного приема детей в учебные заведения, где учатся их братья и сестры. Авторами инициативы выступили депутаты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет о несовершеннолетних, проживающих в одной семье и по одному адресу. Как пояснил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, документ направлен на поддержку семей с детьми.

«Причем ко второму чтению мы решили распространить действие поправок и на детские сады», — сказал председатель Госдумы.

Он отметил, что иногда «дети проживают вместе, но прописаны в разных местах, или семья переезжает, но школу или сад менять не собирается». В итоге, приняв одного ребенка по территориальному принципу, учебное заведение может отказать второму.

В беседе с корреспондентом ФАН на важность принятого решения обратил внимание депутат Сергей Вострецов.

«К сожалению, разделение родных братьев и сестер по разным учебным заведениям не только их травмирует, но и, как показывает практика, значительно сказывается и на их успеваемости», — рассказал парламентарий.

По его словам, при психологической поддержке близкого человека ребенок испытывает «внутренний комфорт», уверенность, что он в безопасности.