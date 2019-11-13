В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четверки»

Москва, 13 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о позитивной динамике в подготовке встречи лидеров стран «нормандской четверки».

Ранее пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске Дарья Олифер заявила, что все препятствия на пути к проведению встречи в «нормандском формате» были сняты во время последнего заседания трехсторонней контактной группы в столице Белоруссии.

По словам Пескова, российская сторона наблюдает позитивную динамику в вопросе подготовки саммита в «нормандском формате».

«Мы констатируем позитивную динамику по целому ряду направлений подготовки к нормандскому формату», — ответил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в Кремле заявили, что подготовка к саммиту лидеров стран «нормандской четверки» испытывает трудности из-за того, что одна из стран-участниц не выполняет ранее достигнутые соглашения.

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

В 2015 году лидеры РФ, Германии, Франции и Украины провели встречу в Минске, по итогам которой был разработан комплекс мер, направленных на урегулирование гражданской войны на востоке Украины.