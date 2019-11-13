Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» улучшит российский туризм. ФАН-ТВ

Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» начал этап отборов. Это новый проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Принять участие в нем могут и состоявшиеся профессионалы, и начинающие специалисты индустрии гостеприимства, и студенты. В конкурсе будут оценивать знания, авторские проекты в сфере гостеприимства.

«Качественный персонал — это то от чего зависит качественных отдых и удовольствие, который получает каждый турист. Этот старт даст возможность людям, которые сегодня профессионально занимаются туристической индустрией, индустрией гостеприимства, не просто сформировать новые профессиональные, образовательные стандарты, но и увидеть тех звезд, способные возглавлять новые сети, которые активно появляются в России», — рассказывает Ольга Голодец, заместитель председателя Правительства РФ, председатель Оргкомитета конкурса.

Развитие российского туризма показывает рост примерно на 11% ежегодно. Эффект от конкурса — новые туристические продукты и бренды, улучшение качества сервиса, а также повышение престижа профессий индустрии гостеприимства.

«Наша задача — всех ребят, у которых есть идеи, есть инициативы собрать вместе, чтобы они вместе поработали над теми проектами, которые есть, и дальше с нашей помощью помочь реализовать эти идеи. Будет хорошая возможность и на региональном, и на федеральном уровне лучшие проекты поддержать», — считает Грант Бабасян, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства.

Финал конкурса планируется на апрель 2020 года. Победителей будет 50. По итогам конкурса 10 проектов-финалистов будут отобраны для реализации в регионах, на это будут выделены специальные гранты.