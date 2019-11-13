Россия «сжимает кулак» в Арктике

Эксперт Виктор Литовкин уверен, что военный ледокол «Иван Папанин» необходим для обеспечения защиты российской Арктики.

Ранее датское издание Berlingske высоко оценило усиление Москвы в арктической зоне и назвало головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» «новым кулаком» страны в регионе.

Так, сотрудник издания Питер Суппли Бенсон подчеркнул, что новость о спуске на воду в Санкт-Петербурге нового боевого корабля получила международный резонанс. Он отметил уникальность ледокола, говоря о том, что он оснащен не только артиллерийскими установками, но и крылатыми ракетами, которые могут быть использованы для стрельбы и по другим кораблям, и по позициям противника на берегу.

Автор статьи серьезно обеспокоен тем, что Дания инвестирует слишком мало средств в Арктику и Гренландию и тем самым отстает от России, которая в это же время создает новые ледоколы.

Комментируя сообщение Berlingske, военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что в настоящее время, помимо Российской Федерации, только Соединенные Штаты Америки вынашивают планы по созданию военных ледоколов.

«Но поскольку у них никакой практики строительства ледоколов нет, то на реализацию этого плана им потребуется лет пять-семь — пока создадут, пока испытают. Но больше мне не известно, кто еще строит такие боевые системы для Арктики. Ну а Дания — смысл ей строить такие суда? У них нет Северного морского пути, а Гренландия омывается остатками Гольфстрима. А нам же необходимо защищать Северный морской путь, надо защищать свои богатства, на которые претендуют те же США и страны НАТО, они уже протягивают к нам руку. Поэтому нам и нужен такой флот», — пояснил эксперт.

Российская Федерация никого не собирается выгонять из Арктики, никого не собирается завоевывать — Москве необходимо только равноправное сотрудничество со всеми, кто готов к этому.

«Это наш Панамский канал и Суэцкий канал одновременно. Мы будем зарабатывать на нем, сопровождая караваны торговых судов с грузами других государств, обеспечивать их навигационными данными, осуществлять проводку этих судов своими ледоколами. Так что это в наших интересах. А военный ледокол должен быть, раз у нас есть базы на Новой земле, на земле Александра и Франца-Иосифа. Если Баренцево море не замерзает, то Карское и Восточно-Сибирское моря замерзают, и девять месяцев там лед. Естественно, нужен корабль боевого класса, чтобы не допускать туда иностранные военные корабли и подводные лодки, которые США пытаются впихнуть. Почему мы защищаем Северный морской путь от иностранного присутствия? Потому что СМП для американских «Томагавков» — самая ближайшая возможность поразить наши РВСН, которые находятся за Уралом», — заключил Виктор Литовкин.

Напомним, головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» был спроектирован силами Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз». Он объединяет в себе функционал буксира, патрульного корабля и ледокола. Проект относится к новейшим разработкам в интересах оснащения надводной составляющей ВМФ. Длина «Ивана Папанина» составляет 114 метров, водоизмещение — 8,5 тысячи тонн. В будущем ледокол будет оснащен крылатыми ракетами «Калибр» с дальностью чуть выше 200 километров.