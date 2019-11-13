Около 5 миллионов человек получили карту москвича

Москва, 13 ноября. Держателями карты москвича стали около 5 миллионов человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Карта москвича выдается уже 18 лет жителям столицы, с помощью нее можно оплатить проезд в городском транспорте, услуги ЖКХ, получить скидки на товары.

«С каждым годом все больше возможностей. Сейчас картой москвича пользуются 5 миллионов горожан», – цитирует Собянина РИАМО.

С каждым годом функциональность карты возрастает. Сегодня по карте можно записаться к врачу и получить электронный купон на приобретение нужных товаров.

Пользователем карты могут стать школьники, студенты, беременные женщины, пенсионеры, ветераны, инвалиды и другие льготные категории населения.