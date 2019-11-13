Эксперт возмутился наглости США из-за воровства нефти в Сирии

Соединенные Штаты Америки, рассказывая о борьбе с террористами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1, пытаются оправдать кражу сирийской нефти. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

США нашли предлог для кражи

Охрана нефтяных месторождений Сирийской Арабской Республики (САР), которые находятся под контролем местных вооруженных группировок, является второстепенной задачей американских войск. Такое заявление для журналистов сделал представитель Госдепартамента США высокого ранга.

«Силы США на северо-востоке Сирии находятся <...> конкретно для того, чтобы вести борьбу с терроризмом, гарантировать разгром «Исламского государства». Это основная задача. Есть и некоторые проистекающие из этого второстепенные задачи, такие как работа с местными партнерами в лице SDF (курдские военные формирования. — Прим. ФАН), охрана нефтяных полей, чтобы ИГ1 и другие потенциально враждебные силы не заполучили их, а также различные иные миссии, возникающие время от времени», — заявил он.

Кроме того, по его словам, Вашингтон выражает надежду, что курдские военные формирования сохранят контроль над нефтью в САР. Поэтому якобы не хотят вмешиваться в этот процесс.

«Нефтью последние четыре года занимались наши партнеры из гражданского крыла SDF. Эти люди управляли нефтяными потоками. Мы ожидаем, что они продолжат это делать без какого-либо нашего вмешательства», — сказал он.

США окончательно заврались

Как отметил Дмитрий Родионов, в Вашингтоне окончательно заврались. Оказывается, они снова находятся в Сирии для борьбы с ИГ, хотя ранее президент США Дональд Трамп заявлял о полной победе над «Исламским государством» (причем не раз) и о том, что американцы остаются там для того, чтобы охранять нефть.

«Такая непоследовательность и несогласованность заявлений различных чиновников говорит об одном — им плевать, что про них подумают, им плевать, что про них скажут. Они себя чувствуют полностью безнаказанными и непогрешимыми. Недаром Трамп прямым текстом говорит: «Мне нравится нефть!». Нетрудно понять, что он хочет этим сказать: «Да, мы воруем сирийскую нефть и будем продолжать делать это и в гробу мы видали всю вашу критику!» Все же я до сих пор удивляюсь, как можно так беззастенчиво врать. Американскому цинизму предела, похоже, не существует», — пояснил Дмитрий Родионов.

Эксперт напомнил, всего несколько месяцев назад США вели совместное патрулирование с турками для уничтожения ИГ, тем самым гарантируя, что сохраняют всю ситуацию настолько спокойной, насколько возможно. И сразу после этого они просто уходят, даже ручкой не помахав, заметил политолог.

«Видимо, чтобы партнеры не сильно обижались, американцы щедро подкидывают им возможность зарабатывать на продаже сирийской нефти. Прямым текстом об этом говорят. Это как если я ворвусь в ваш дом, заберу ваше имущество и передам его подельнику, отойду в сторонку и скажу: а чего такого — я не для себя, я для подельника старался, я бескорыстный бессребреник. На самом деле понятно, что Трамп, как бы ему ни нравилась нефть, не для себя старается. Тут та же история, что с американским оружием Украине, доход с продажи которого Трампу сам по себе неинтересен, но ему интересно кормить своих вассалов — не из своего кармана, а за счет побежденных. Это чисто средневековая логика. В те времена принято было отдавать поверженные города на разграбление наемникам. Именно этим занимаются сегодня США в Сирии, на Украине, да и по всему миру», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее курдские боевики захватили часть территории Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством». В реальности же вооруженные формирования курдов включали террористов в свои ряды и выводили членов «Исламского государства» из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз Соединенных Штатов в Аш-Шаддади и Ат-Танфе. При содействии курдских боевиков были созданы «спящие ячейки» террористической организации «Исламское государство», которые продолжали атаки в Сирии, в том числе и против отрядов правительственных сил.

Минобороны РФ обнародовало свидетельства незаконной добычи и вывоза нефти американцами с сирийской территории. В МИД РФ назвали действия США преступлением международных масштабов. А глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратился к генсекретарю ООН Антонио Гуттеришу с просьбой осудить действия США, которые оккупировали территорию Сирии и фактически занимаются воровством нефти, принадлежащей сирийскому народу, а также в МИД РФ с просьбой созвать по инициативе России внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преступными действиями США в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.