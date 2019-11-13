Песков прокомментировал инициативу празднования свержения монголо-татарского ига

Москва, 13 ноября. Кремль знает о предложении праздновать свержение монголо-татарского ига, однако никаких решений пока не принималось. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Предлагалось губернатором Калужской области, было принято к сведению. Каких-либо решений на этот счет нет», — отметил он.

Ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что президент РФ Владимир Путин поддержал предложение учредить памятную дату в честь окончания монголо-татарского ига. Речь идет о знаменитом стоянии на реке Угре, которое состоялось в 1480 году. Предполагается, что 11 ноября может стать новым российским праздником.

Артамонов при этом подчеркнул, что устоявшийся исторический термин «монголо-татарское иго» некорректный. Иван III воевал не с татарами, а с империей Большой орды, которая в то время представляла угрозу для всех жителей Руси.