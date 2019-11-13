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Песков раскрыл детали предстоящего визита Путина в Бразилию

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Песков раскрыл детали предстоящего визита Путина в Бразилию

Москва, 13 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали предстоящего визита главы государства Владимира Путина в Бразилию на саммит БРИКС, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Путин ориентировочно в 18-19 часов вечера по московскому времени прибудет в Бразилию, констатировал Песков. 

«Очень большая наша делегация [российской стороны], — заметил он. — Больше 60 представителей. Форум (саммит БРИКС. — Прим. ФАН) обещает быть достаточно интересным. После этого будут протокольные мероприятия, концерт».

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Источник: Федеральное агентство новостей
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