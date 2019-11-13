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Войска США в Сирии концентрируют усилия на захвате нефти в Заевфратье

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Войска США в Сирии концентрируют усилия на захвате нефти в Заевфратье

Американские войска покинули одну из самых крупных своих баз, незаконно созданных на севере Сирии — авиабазу «Сиррин» в восточной части провинции Алеппо. Местные источники сообщают, что перед уходом военные Пентагона уничтожили все строения и крупнейшую в северной Сирии взлетно-посадочную полосу.

В общей сложности с территории «Сиррина» выехало около 120 грузовиков, которые вывезли с объекта все, что там оставалось ценного. Выход войск сопровождался мощными взрывами — по некоторым данным, для разрушения базы был нанесен воздушный удар силами ВВС США.

Напомним, американские войска уже один раз покинули «Сиррин» в начале ноября — тогда продолжалось перебазирование всех американских сил в Сирии на нефтяные поля в Заевфратье. Впоследствии военным приказали вернуться — судя по всему, как раз для того, чтобы уничтожить остатки от базы. Вероятнее всего, это связано с тем, что созданную оккупационными войсками США инфраструктуру на севере Сирии в настоящее время активно используют сирийские и российские военные, вернувшиеся в регион после начала операции «Источник мира».

Покинутая база США близ Айн-Исса

Нетрудно догадаться, куда направляются американские войска — в Заевфратье, где по плану президента США Дональда Трампа будет размещен «ограниченный контингент» в «500-600 человек», который не должен допустить возвращения группировки «Исламское государство1» на нефтяные поля Дейр-эз-Зора. После того как США отказали в поддержке курдским боевикам, не желая ссориться с Турцией — своим союзником по НАТО — террористы ИГИЛ1 остаются главным предлогом для продолжения оккупации в Сирии.

Ранее стало известно, что вместо «полубатальона танков», которые обещал разместить на нефтяных полях Заевфратья Пентагон, в южную Сирию через иракскую границу направляется большое количество бойцов американских ЧВК — в первую очередь печально известно группы Blackwater/Academi.

Войска США в Сирии концентрируют усилия на захвате нефти в Заевфратье

«Подрядчики» Пентагона, формально не связанные с американской военной машиной, играют ключевую роль в Заевфратье — вместе с оставшимися на стороне США курдскими боевиками из коалиции «Демократические силы Сирии», и террористами «Магавир ат-Тауры», которых перебрасывают из «зоны Ат-Танфа» на восток Сирии, они составляют костяк оккупационных войск в Заевфратье.

Президент Трамп откровенно объявил о том, что сирийская нефть является главной и единственной целью США, за что сирийский президент Башар Асад назвал его «лучшим президентом в истории Америки». Однако той же политики придерживался президент Барак Обама, при котором началась современная сирийская авантюра США. В 2016-2017 годах, когда САА с помощью ВКС РФ удалось переломить ход войны с ИГИЛ и начать движение на восток, американцы пошли на все ухищрения, чтобы занять месторождения в Заевфратье.

Оккупировав с помощью подконтрольных курдских вооруженных формирований территорию Заевфратья, американцы по примеру ИГИЛ наладили разграбление крупнейших нефтяных месторождений, таких как «Аль-Омар» и «Ат-Танак». Американцы продолжали прикрываться «борьбой с ИГИЛ» — а в это время огромные караваны нефтевозов потянулись в Иракский Курдистан.

Войска США в Сирии концентрируют усилия на захвате нефти в Заевфратье

Как заявили в Минобороны РФ, для того, чтобы сохранить свои доходы (достигающие миллиона долларов в день), офицерам из Пентагона и ЦРУ пришлось даже нарушить санкции американского Минфина — одна из крупнейших нефтяных компаний США в нарушение санкций ввозила в Сирию оборудование и специалистов для поддержания нефтедобычи. При этом любые попытки местных жителей экспортировать нефть в подконтрольную Дамаску часть Сирии пресекались крайне жестко. Эксперты отмечают, что нефтяные месторождения дают не более одной десятой от своей номинальной мощности из-за варварских методов эксплуатации.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов вспомнил слова Асада, который назвал главной причиной действий Вашингтон на Ближнем Востоке стремление США «выжить как мировая держава». В беседе с Федеральным агентством новостей эксперт отметил, что захват сирийских нефтепромыслов — лишь небольшая часть политики США.

«Асад в целом он верно определяет ситуацию, которая сложилась для США. Однако нефтепромыслы — все же небольшой сегмент политики США, направленной на удержание своей гегемонии в мире. Основная мотивация действий американцев в данном случае — не допустить восстановления сирийского государства, — считает Коновалов.

Эти нефтяные поля очень важны для восстановления страны после тяжелой войны с терроризмом. Восстановление Сирии при этом будет означать укрепление правительства Башара Асада, которое так ненавидит Вашингтон».

Войска США в Сирии концентрируют усилия на захвате нефти в Заевфратье

Несмотря на нефтяные доходы, главной целью США остается уничтожение сирийского государства подчеркнул эксперт.

«Вашингтон ставил своей задачей как раз свержение Асада и уничтожение сирийского государства в его существующем виде. Они пошли даже на поддержку террористических организаций для этого. Свергнуть Асада не удалось — но они считают, что контролируя нефтяные месторождения, они смогут контролировать ситуацию в Сирии. Впрочем, долго это не продлится — им же пришлось уйти от границы [Турции], и из Заевфратья уход неизбежен», — подытожил директор Центра стратегической конъюнктуры.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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