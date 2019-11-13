Войска США в Сирии концентрируют усилия на захвате нефти в Заевфратье

Американские войска покинули одну из самых крупных своих баз, незаконно созданных на севере Сирии — авиабазу «Сиррин» в восточной части провинции Алеппо. Местные источники сообщают, что перед уходом военные Пентагона уничтожили все строения и крупнейшую в северной Сирии взлетно-посадочную полосу.

В общей сложности с территории «Сиррина» выехало около 120 грузовиков, которые вывезли с объекта все, что там оставалось ценного. Выход войск сопровождался мощными взрывами — по некоторым данным, для разрушения базы был нанесен воздушный удар силами ВВС США.

Video: as part of ERDOGAN - TRUMP DEAL

US led Coalition withdrew from its base in Kobane & destroyed the base completely after moved out

International Coalition forces withdrew from their largest base in northern & eastern Syria in the district of Sirin in the south of Kobane pic.twitter.com/0IUGwjCkh2 — Botin Kurdistani (@kurdistannews24) November 13, 2019

Напомним, американские войска уже один раз покинули «Сиррин» в начале ноября — тогда продолжалось перебазирование всех американских сил в Сирии на нефтяные поля в Заевфратье. Впоследствии военным приказали вернуться — судя по всему, как раз для того, чтобы уничтожить остатки от базы. Вероятнее всего, это связано с тем, что созданную оккупационными войсками США инфраструктуру на севере Сирии в настоящее время активно используют сирийские и российские военные, вернувшиеся в регион после начала операции «Источник мира».

Нетрудно догадаться, куда направляются американские войска — в Заевфратье, где по плану президента США Дональда Трампа будет размещен «ограниченный контингент» в «500-600 человек», который не должен допустить возвращения группировки «Исламское государство1» на нефтяные поля Дейр-эз-Зора. После того как США отказали в поддержке курдским боевикам, не желая ссориться с Турцией — своим союзником по НАТО — террористы ИГИЛ1 остаются главным предлогом для продолжения оккупации в Сирии.

Ранее стало известно, что вместо «полубатальона танков», которые обещал разместить на нефтяных полях Заевфратья Пентагон, в южную Сирию через иракскую границу направляется большое количество бойцов американских ЧВК — в первую очередь печально известно группы Blackwater/Academi.

«Подрядчики» Пентагона, формально не связанные с американской военной машиной, играют ключевую роль в Заевфратье — вместе с оставшимися на стороне США курдскими боевиками из коалиции «Демократические силы Сирии», и террористами «Магавир ат-Тауры», которых перебрасывают из «зоны Ат-Танфа» на восток Сирии, они составляют костяк оккупационных войск в Заевфратье.

Президент Трамп откровенно объявил о том, что сирийская нефть является главной и единственной целью США, за что сирийский президент Башар Асад назвал его «лучшим президентом в истории Америки». Однако той же политики придерживался президент Барак Обама, при котором началась современная сирийская авантюра США. В 2016-2017 годах, когда САА с помощью ВКС РФ удалось переломить ход войны с ИГИЛ и начать движение на восток, американцы пошли на все ухищрения, чтобы занять месторождения в Заевфратье.

Оккупировав с помощью подконтрольных курдских вооруженных формирований территорию Заевфратья, американцы по примеру ИГИЛ наладили разграбление крупнейших нефтяных месторождений, таких как «Аль-Омар» и «Ат-Танак». Американцы продолжали прикрываться «борьбой с ИГИЛ» — а в это время огромные караваны нефтевозов потянулись в Иракский Курдистан.

Как заявили в Минобороны РФ, для того, чтобы сохранить свои доходы (достигающие миллиона долларов в день), офицерам из Пентагона и ЦРУ пришлось даже нарушить санкции американского Минфина — одна из крупнейших нефтяных компаний США в нарушение санкций ввозила в Сирию оборудование и специалистов для поддержания нефтедобычи. При этом любые попытки местных жителей экспортировать нефть в подконтрольную Дамаску часть Сирии пресекались крайне жестко. Эксперты отмечают, что нефтяные месторождения дают не более одной десятой от своей номинальной мощности из-за варварских методов эксплуатации.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов вспомнил слова Асада, который назвал главной причиной действий Вашингтон на Ближнем Востоке стремление США «выжить как мировая держава». В беседе с Федеральным агентством новостей эксперт отметил, что захват сирийских нефтепромыслов — лишь небольшая часть политики США.

«Асад в целом он верно определяет ситуацию, которая сложилась для США. Однако нефтепромыслы — все же небольшой сегмент политики США, направленной на удержание своей гегемонии в мире. Основная мотивация действий американцев в данном случае — не допустить восстановления сирийского государства, — считает Коновалов. Эти нефтяные поля очень важны для восстановления страны после тяжелой войны с терроризмом. Восстановление Сирии при этом будет означать укрепление правительства Башара Асада, которое так ненавидит Вашингтон».

Несмотря на нефтяные доходы, главной целью США остается уничтожение сирийского государства подчеркнул эксперт.

«Вашингтон ставил своей задачей как раз свержение Асада и уничтожение сирийского государства в его существующем виде. Они пошли даже на поддержку террористических организаций для этого. Свергнуть Асада не удалось — но они считают, что контролируя нефтяные месторождения, они смогут контролировать ситуацию в Сирии. Впрочем, долго это не продлится — им же пришлось уйти от границы [Турции], и из Заевфратья уход неизбежен», — подытожил директор Центра стратегической конъюнктуры.

1 Организация запрещена на территории РФ.