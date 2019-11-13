Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка отвлекала внимание западных спецслужб

Москва, 13 ноября. Создание в России уникальных образцов вооружений стало заслугой и военных контрразведчиков, которые грамотно отвлекли внимание иностранных спецслужб. Об этом рассказал в среду журналистам бывший глава военной контрразведки ФСБ генерал-полковник Александр Безверхний.

Он напомнил, что в 90-х западные спецслужбы были очень заинтересованы в том, что происходит как в целом в России, так и в армии страны. По его словам, ФСБ тогда наблюдала попытки «создать серьезную агентуру в армии», сообщает РИА Новости.

В частности, генерал указал на то, что имело место мнение, что «на плечах» российских войск иностранные спецслужбы смогут вербовать агентуру. Впрочем, как отметил Безверхний, все попытки потерпели неудачу.

«Мы проводили активные мероприятия, отвлекали их внимание на созданные нами оперативные ситуации», — рассказал генерал-полковник во время презентации книги «Военные контрразведчики».

В результате, обратил внимание он, у иностранцев на определенной фазе «создалось впечатление, что они в курсе всего и всем владеют». Он также напомнил про послание президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному собранию, в ходе которого глава государства объявил, что Москва обладает новым типом вооружений.

«Слушая это и в душе восхищаясь тем, что произошло, я понимал, что наш противник ошарашен, что он об этом не знал. И в этом была и заслуга военной контрразведки», — признался Безверхний.

Он также подчеркнул, что военная контрразведка в начале нулевых была одним из ключевых инструментов, благодаря которому удалось возродить ВС России.

Напомним, о новейших видах российского стратегического вооружения российский лидер объявил 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию. Тогда речь шла о гиперзвуковых комплексах «Кинжал», «Авангард», «Буревестник», боевом лазере «Пересвет», а также подводном беспилотном аппарате с ядерной силовой установкой «Посейдон».