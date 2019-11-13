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«Динамо» может разорвать контракт с летним новичком команды Хильемарком

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«Динамо» может разорвать контракт с летним новичком команды Хильемарком

Москва, 13 ноября. Московское «Динамо» может расстаться с полузащитником Оскаром Хильемарком, сообщил источник Федерального агентства новостей. По его словам, не исключено, что клуб расторгнет аренду игрока.

Сообщается, что клуб может расторгнуть арендное соглашение с «Дженоа», поскольку шведский футболист не имеет игровой практики в составе бело-голубых. 

Хильемарк перешел в «Дженоа» летом 2017 года из «Палермо» за 2,5 млн евро. С тех пор он провел за генуэзцев 47 матчей, забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. В начале сентября этого года он был отдан в аренду в московское «Динамо» до конца текущего сезона. С тех пор на его счету 1 матч в кубке России и 4 выхода на замену в матчах чемпионата страны.

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