Сирия, 14 ноября. Протурецкие силы уничтожили штаб курдских террористов в Хасаке, САА уничтожила «джихад-мобиль» в Идлибе, действия США и курдов вызвали гнев арабских племен Заевфратья. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесла потери силам джихадистов в Латакии, уничтожила «джихад-мобиль» террористов в Идлибе.

Армия Турции и союзные силы: уничтожили штаб курдских боевиков под Телль-Тамром.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: применили «джихад-мобиль» в районе Хан-Шейхуна.

Курдские боевики: отобрали месторождение нефти у племени хамдан в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: ввела новый конвой из Ирака на север Хасаки.

Провинция Латакия

Сирийская арабская армия наносит интенсивные удары по позициям террористических группировок в горном районе Джебель аль-Акрад на севере провинции Латакия и в районе населенного пункта Кабана. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает, что в ходе новых столкновений правительственные войска уничтожили по крайней мере 15 джихадистов «Тахрир аш-Шам» и запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана». Тем не менее САА по прежнему не удается продвинуться на укрепленном участке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Источники «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) выяснили некоторые обстоятельства масштабного пожара на нефтяном месторождении в Заевфратье. Как оказалось, американские оккупанты, захватившие нефтяные месторождения в восточной части Дейр-эз-Зора, и союзные им курдские боевики два дня назад разорвали действовавшее соглашение с племенем хамдан (вероятно, речь идет о совместной добыче сирийской нефти на месторождениях между станцией перекачки «Аль-Эзба» и месторождением нефти «Аль-Джафра»). Вероятно, именно недовольные ситуацией боевики племенного ополчения и устроили пожар.

Провинция Идлиб

Бойцы САА уничтожили на безопасном расстоянии «джихад-мобиль» террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», который был брошен против правительственных сил в районе города Хан-Шейхун в Идлибе. Как сообщает новостное агентство Alh Masr News, террористы попытались атаковать части САА на окраинах освобожденного летом Хан-Шейхуна, однако были отброшены. Стоит отметить, что боевики запрещенной в РФ «Аль-Каиды»1, которые составляют основу «Тахрир аш-Шам», крайне редко используют «джихад-мобили». Можно предполагать, что террористы считают сложившуюся в Идлибе ситуацию отчаянной и готовы идти на крайние меры.

Провинция Ракка

Мощный взрыв произошел в населенном пункте Хамам ат-Туркман на севере Ракки, сообщает источник в Twitter (@RojavaNetwork). Напомним, на севере Сирии в 30-километровой зоне безопасности за несколько минувших дней произошло несколько террористических актов, которые связывают с действиями курдских террористов РПК.

Провинция Хасака

Из Ирака в провинцию Хасака вошел новый конвой американских оккупационных сил, сообщает сирийское новостное агентство Step News. Сообщается, что конвой из 22 единиц боевой техники и двух грузовиков, прикрывают самолеты ВВС США. Предположительно, конвой движется в направлении одного из нефтяных месторождений на севере Сирии.

Тот же источник сообщает, что в ходе столкновений под Телль-Тамром в Хасаке протурецкие силы смогли уничтожить один из штабов курдских террористов. В зоне операции «Источник мира» продолжаются нападения курдских боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.