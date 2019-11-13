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Около 40 тыс. жителей ЛНР получили гражданство России

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Около 40 тыс. жителей ЛНР получили гражданство РоссииМосква, 13 ноября. Почти 40 тысяч жителей Луганской Народной Республики уже получили гражданство России, сообщил заместитель начальника управления миграционной службы МВД ЛНР Руслан Найда на церемонии открытия нового отделения миграционной службы в Луганске.

«Порядка 40 тыс. [жителей ЛНР] уже стали счастливыми обладателями паспортов Российской Федерации», — отметил Найда.

При этом представитель ведомства уточнил, что еще более 60 тысяч луганчан подали заявления на получение российского паспорта в упрощенном порядке.

Ранее глава МВД ЛНР Игорь Корнет сообщил, что более 36 тыс. жителей республики получили российское гражданство в упрощенном порядке.

Российский президент Владимир Путин в апреле этого года подписал указ, согласно которому жители ДНР и ЛНР могут получить паспорт РФ в упрощенном порядке. Первый пункт приема документов у желающих стать гражданами России открылся в Луганске 6 мая, а уже через чуть более месяца первая группа жителей ЛНР получили гражданство РФ.

В данный момент пункты приема заявлений на получение российских паспортов работают во всех городах и районах ЛНР.

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Источник: ТАСС
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