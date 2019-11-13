Белоруссия получила первые два российских истребителя Су-30СМ

Минск, 13 ноября. Белоруссия получила первую пару заказанных в России истребителей Су-30СМ. Об этом в среду сообщает министерство обороны республики.

«Не случаен выбор именно российских систем вооружения. Ранее союзники поставили в нашу страну зенитные ракетные комплексы С-300, затем новейшую систему ПВО «Тор-М2», а сухопутный компонент белорусской армии пополнился модернизированными танками Т-72 БЗ», — говорится в сообщении ведомства.

Всего Белоруссия заказала 12 самолетов Су-30СМ, которые должны быть доставлены на авиабазу в городе Барановичи. Ранее Минск также приобрел 12 учебно-боевых самолетов Як-130, произведенных Иркутским авиационным заводом. Они предназначены для освоения истребителей семейства Су-30.

Отметим, что договоренность о поставке Су-30СМ была достигнута еще в 2017 году. Окончательно контакт был согласован в ходе девятой Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2019, которая состоялась в мае этого года в Москве.

Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Москва и Минск к 1 декабря подготовят дорожную карту по углублению интеграции двух стран. Встреча по согласованию дорожных карт состоится 19 ноября, сразу же после заседания Совета министров (исполнительный орган) Союзного государства России и Белоруссии.