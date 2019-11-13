В Госдуме рассказали о перспективах интеграции России и Белоруссии

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас выразил уверенность, что дорожные карты по углублению интеграции с Россией будут согласованы и подписаны. Заседание Совета министров Союзного государства состоится уже 19 ноября, и к этому времени рабочие группы должны распутать клубок разногласий, которые неизбежно возникают, когда разные страны пытаются прийти к общему знаменателю. Федеральное агентство новостей поговорило с первым заместителем председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным о том, в чем еще должны сойтись участники Союзного государства, чтобы стать ближе друг к другу.

Затулин рассказал, что заново поднять вопрос о дальнейшей интеграции руководство обеих стран заставила знаменательная дата. В 2017 году, когда приближался 20-летний юбилей образования Союзного государства, возник вопрос о том, к какому итогу пришли Россия и Белоруссия за все это время. Была создана рабочая группа по решению наболевших вопросов, и сейчас страны вступают в стадию, когда ее деятельность должна принести ощутимый эффект. Однако, несмотря на общие благие намерения, был обнаружен ряд противоречий в понимании самой сути интеграции.

«Насколько мне известно, в настоящий момент обе стороны столкнулись с проблемами при обсуждении вопросов в сфере нефти и газа. Белоруссия хочет, как и прежде, покупать наши энергоносители по внутренним ценам, имея при этом возможность продавать их на запад уже по общемировым, оставляя маржу себе. Такая позиция не нашла отклика у России, и теперь мы пытаемся как-то прийти к ситуации, при которой никому не будет обидно», — объяснил суть одного из основных блоков разногласий депутат.

По его словам, Белоруссия больше всего настаивает именно на экономической интеграции. Россия же стремится подойти к вопросу комплексно, включив все аспекты межгосударственного взаимодействия, включая единую позицию по внешней политике.

«Конечно же никто не говорит об автоматическом переподчинении властных институтов Минска Москве — речь о том, что у наших стран будет единый госаппарат и единый президент, на данном этапе не идет. Не думаю, что к этому подошло время. Союзный договор не выполнен пока в более существенных вопросах: например, ни в нашей, ни в белорусской конституциях не отражен факт жизни в Союзном государстве, не проведены прямые выборы в Союзный парламент», — сказал Затулин.

По его словам, Белоруссия явно хочет общего экономического пространства, но избегает политического. Но интеграция — не шведский стол, чтобы выбирать только то, что тебе нравится, сказал Затулин. Нельзя набрать себе прав, избежав обязанностей.

И все-таки противоречия будут разрешены, а Союзное государство докажет свою жизнеспособность, убежден депутат. В этом же убежден и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, заявивший о своей принципиальной позиции решить все спорные вопросы до того, как документ об интеграции ляжет на стол Путину и Лукашенко. Иначе, по его словам, президенты «поставят нам (с премьер министром России Дмитрием Медведевым. — Прим. ФАН) плохую оценку за нашу работу и обязательно найдут развязки самостоятельно».