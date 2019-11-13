Песков назвал надуманными причины для импичмента Трампа

Москва, 13 ноября. Предстоящие публичные слушания в рамках импичмента американского президента Дональда Трампа не имеют отношения к России, это не дело Кремля. Об этом заявил в среду журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вы знаете, это абсолютно не наше дело… Не хотели бы вообще комментировать, поскольку очень много всего надумано... Вы знаете различные истории, где упоминалась Россия, где было очень мало всего, ничтожно мало всего, что имеет хоть какое-то отношение к правде и реальности», — заявил он.

Песков также отметил, что в Кремле не собираются это как-либо комментировать.

Как сообщала «Газета.Ru», демократы приступили к старту процедуры импичмента Трампа за предположительное давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского якобы с целью проведения расследования в отношении главного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах — бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сам глава вашингтонской администрации заверяет, что призывал Киев только бороться с коррупцией, на что имел полное право, поскольку Вашингтон оказывает украинской стороне военную и финансовую помощь. Сын Байдена работал в совете директоров украинской энергетической компании Burisma, и Трамп предполагал, что Джо Байден добился прекращения расследования против указанного предприятия и увольнения главы ГПУ Виктора Шокина. Демократы обвиняют Трампа в попытках «избавиться от политического оппонента с иностранной помощью».

Как отмечал научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, главная цель импичмента — именно перед выборами нанести Трампу имиджевый удар и увеличить политический рейтинг Байдена, сообщал НСН.