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Песков назвал надуманными причины для импичмента Трампа

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Песков назвал надуманными причины для импичмента Трампа

Москва, 13 ноября. Предстоящие публичные слушания в рамках импичмента американского президента Дональда Трампа не имеют отношения к России, это не дело Кремля. Об этом заявил в среду журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вы знаете, это абсолютно не наше дело… Не хотели бы вообще комментировать, поскольку очень много всего надумано... Вы знаете различные истории, где упоминалась Россия, где было очень мало всего, ничтожно мало всего, что имеет хоть какое-то отношение к реальности», — заявил он.

Песков также отметил, что в Кремле не собираются это как-либо комментировать.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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