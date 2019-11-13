Преподавателям СПбГУ предстоит пройти осмотр психиатра после убийства аспирантки доцентом

Санкт-Петербург, 13 ноября. Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), в котором работал доцент-потрошитель Олег Соколов, получили направления на комплексное медицинское обследование, предполагающее осмотр психиатра. Об этом сообщает «Политика Сегодня» со ссылкой на собственные источники.

В настоящее время неизвестно, связан ли медицинский осмотр с делом об убийстве аспирантки, в котором обвиняется доцент СПбГУ Олег Соколов. При этом собеседники агентства не исключают, что приказ о комплексном медицинском обследовании мог поступить до убийства аспирантки.

В пресс-службе СПбГУ отказались прокомментировать данную информацию, а также попросили журналистов направить вопросы на электронную почту.

9 ноября доцента СПбГУ Олега Соколова выловили из реки Мойки при попытке утопить рюкзак с отрезанными женскими руками и травматическим пистолетом. При этом доцент-потрошитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позднее в квартире Соколова был обнаружен обезглавленный труп девушки. Убитая была аспиранткой и сожительствовала с историком. Соколов дал признательные показания. По его словам, мотивом убийства послужила ссора с девушкой. 11 ноября суд арестовал доцента по обвинению в убийстве.

По словам самого историка, он четыре раза выстрелил в девушку из обреза малокалиберной винтовки, после чего решил расчленить тело и выбросить останки в Мойку, чтобы скрыть следы преступления. После этого историк планировал покончить жизнь самоубийством в мундире Наполеона у стен Петропавловской крепости.