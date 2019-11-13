В МИД РФ рассказали о последствиях входа Нацгвардии Украины в зону отвода сил

Москва, 13 ноября. Вероятный ввод Национальной гвардии Украины вместо ВСУ в зону отвода сил может перечеркнуть результаты разведения войск в Донбассе. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

«Последние заявления о том, что вместо ВСУ могут быть выведены какие-то формирования национальной гвардии, гражданской полиции, это все шаги, которые могут перечеркнуть весь смысл этого разведения, которое мы считаем неотъемлемым элементом для прекращения насилия и установления устойчивого режима прекращения огня», — отметил Грушко.

По словам замглавы МИД, сейчас все движется в направлении, позволяющем задуматься о созыве нового саммита «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция). При этом Грушко рассказал, что в министерство поступает много информации, которая говорит о вероятности возникновения серьезных трудностей «и на политическом треке, и в сфере безопасности».

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Вильям Тейлор заявил, что после отвода войск в Донбассе в данную зону могут зайти украинские полицейские и Нацгвардия​​​. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что Донецк даст симметричный ответ в случае появление подразделений Киева в районе населенного пункта Петровское.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Донбасса отказались подчиняться новому правительству, и в регионе образовались две республики — ДНР и ЛНР. В ответ Киев ввел в Донбасс войска.

1 октября в ходе встречи контактной группы в Минске стороны внутриукраинского конфликта договорились развести силы у населенных пунктов Петровское и Золотое. Отвод сил должен был начаться 7 октября, однако Киев неоднократно срывал процесс. В итоге разведение войск в Золотом началось только 29 октября. В Петровском процесс стартовал 9 ноября.