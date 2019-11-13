Украинский политолог объяснил, почему «команда Зе» проиграла битву за «земельный» закон

13 ноября в Киеве перед зданием Верховной рады, где рассматривали 11 «земельных» законопроектов, проходит масштабный митинг против открытия рынка земли. В отличие от предыдущих мероприятий такого плана, на этот раз манифестанты устроили настоящий перфоманс. Они подогнали к зданию парламента тракторы, принесли ко входу в Раду настоящую мертвую свинью в гробу, а также опрашивали всех входящих депутатов по поводу их позиции на счет рынка земли, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Акция протеста перед Радой проходит в Киеве второй день подряд. Однако 13 ноября состав манифестантов изменился кардинально: простые селяне и фермеры составляли меньшинство, а основу протеста представили национал-радикалы из группировок «Национальный корпус» и «Свобода». Вместе с представителями Всеукраинской аграрной рады молодчики организовали «коридоры позора» возле двух основных входов в здание парламента.

Сами проходы они не блокировали, но при виде кого-либо из депутатов настойчиво просили его остановиться и заявить свою позицию по вопросу закона о рынке земли. Если депутат не останавливался и, стыдливо опустив глаза, пытался побыстрее проскочить в парламент, радикалы начинали истошно орать ему вслед: «Ганьба!».

«Мы не блокируем проходы на работу нардепам, мы лишь проводим «разъяснительную работу» с ними. Мы хотим, чтобы они не вздумали голосовать за губительный для Украины законопроект, — заявил глава киевского офиса националистического движения «Свобода» Игорь Сабий. — Мы требуем от них, чтобы не смели продавать Украину иностранцам, как сказано в законопроекте правительства. К сожалению, тех нардепов, которые молча с позором прошли в Раду сквозь наши ряды, гораздо больше, чем тех, кто остановился поговорить с нами».

Протестующие националисты и фермеры на этот раз не ограничились знаменами и лозунгами «Не продавайте Украину!», «Президент, останови распродажу нашей земли!» и «Руки прочь от национального богатства!». По инициативе националистов, фермеры подогнали к парламенту полтора десятка тракторов «Беларусь», увешанных транспарантами. А также принесли и поставили под входом в Раду гроб с настоящей свиньей — огромной, со вспоротым брюхом и мрачной мордой. Свинья производила сильное впечатление на обычных манифестантов: многие, увидев мертвое животное, старались отойти от нее подальше. Сами же радикалы громко объявляли, что «их свинья символизирует жестокое убийство украинских фермеров агрохолдингами».

«В целом, мы не против создания цивилизованного рынка земли на Украине. Но мы категорически против ее распродажи иностранцам, особенно россиянам! — заявил фермер из Черновцов Богдан Огрызко. — Нельзя рассматривать нашу землю как товар, ее нужно воспринимать как главное средство производства в стране. Если украинское общество требует создать рынок земли, то давайте его создавать. Но не в том турборежиме, в котором сегодня работает Верховная рада. В конце концов, землю можно продать лишь один раз. А государство без земли — это не государство. Тем более такое, как наше».

Хотя обстановка перед Радой в целом была спокойной, напряжение буквально висело в воздухе. По наблюдениям корреспондента ФАН, на этот раз на подступах к парламенту дежурило на порядок больше полицейских, чем обычно — не менее 400 человек. Фактически они контролировали не только входы в здание, но и все близлежащие улицы. Из переговоров по полицейским рациям можно было понять, что после принятия Радой пакета «земельных» законов спокойная толпа («благодаря» провокаторам из националистических группировок) может превратиться в бешеное стадо и пойти на штурм.

«Мы считаем, что от открытия рынка земли больше всего пострадают простые люди и мелкие фермерские хозяйства. Простые люди понимают: если сегодня депутаты примут эти законы, то завтра у нас не будет ни земли, ни работы», — заявил один из митингующих.

Неспокойно в этот день было и в самой Раде. Депутаты несколько раз блокировали трибуну парламента: сначала это сделали представители правящей фракции «Слуга народа», а затем — фракции «Батькивщина» под предводительством Юлии Тимошенко. При этом уже с утра было известно, что фракции «Евросолидарность», «Батькивщина», «Оппозиционная платформа» и «За будущее» наотрез отказались поддерживать пакет законов по открытию рынка земли.

По мнению украинских политологов, «земельная» инициатива на сегодняшний день крайне непопулярна в украинском обществе. Однако сложность ситуации для власти состоит в том, что открытия украинского рынка земли настойчиво требуют международные кредиторы Украины, зависимость от которых сейчас достигла наивысшей точки за всю историю страны. В частности, руководство МВФ на переговорах с командой президента Украины Владимира Зеленского напрямую увязало предоставление новой кредитной программы для Украины с принятием «земельного закона». Также открытие рынка земли на Украине поддержали лидеры Евросоюза.

По мнению украинского политолога Дмитрия Раимова, новые власти страны «вчистую проиграли информационную битву за рынок земли, и, даже если Рада примет этот пакет законов, то это отразится на ближайших выборах».